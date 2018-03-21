Техасский подрывник покупал составляющие для бомбы в магазине стройматериалов

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Подрывник выдал себя офисе FedEx
Фото: KXAN

Подрывник выдал себя офисе FedEx

Подозреваемый в организации серии взрывов в Остине, штат Техас, Марк Энтони Кондитт приобрел необходимые компоненты для создания взрывных устройств в магазине сети стройматериалов The Home Depot в его родном городе.

Об этом в комментарии телеканалу KXAN сообщил конгрессмен-республиканец Майкл Маккоул из Остина, передает AP.

"Подозреваемый совершил фатальную ошибку, когда пришел в офис FedEx, чтобы отправить посылку", - отметил он.

На данный момент дом подозреваемого в городе Флугервил окружили полицейские и сотрудники ФБР. Территорию вокруг здания начали эвакуировать.

Напомним, что подозреваемый подорвал себя в машине при попытке полицейских арестовать его.

С начала марта в Техасе взорвались уже шесть посылок. В результате взрывов погибли два человека, еще четверо получили тяжелые ранения.

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