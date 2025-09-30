Об этом сообщает The Wall Street Journal.



Бывший президент США обвинил компанию в незаконной блокировке его аккаунта после штурма Капитолия 6 января 2021 года.



Согласно судебным документам, 22 млн долларов будут направлены в некоммерческую организацию Trust for the National Mall на финансирование строительства бального зала, который Трамп возводит в Белом доме. Остальные 2,5 млн получит ряд других истцов, среди которых Американский консервативный союз и писательница Наоми Вульф.

YouTube приостановил действие канала Трампа после беспорядков в Вашингтоне, объясняя это нарушением политики платформы относительно контента, который может подстрекать к насилию. Доступ к аккаунту был восстановлен только в марте 2023 года.

Несмотря на многочисленные сомнения экспертов в юридической состоятельности исков Трампа против Meta, YouTube и X (бывшего Twitter), урегулирование происходят одно за другим. Еще в мае 2022 года федеральный судья отклонил иск против Twitter, но адвокаты Трампа подали апелляцию.

Юрист и соратник экс-президента Джон Коул признал, что ключевым фактором в достижении договоренностей стало именно возвращение Трампа в Белый дом:

«Если бы он не был переизбран, мы бы судились тысячу лет», — заявил он.

Аналитики отмечают, что для корпораций подобные выплаты — способ избежать затяжных процессов с политическими рисками.

«Если вы Meta или Google, то 25 миллионов долларов — это карманные расходы. Стоит заплатить, чтобы дело закрыть», — прокомментировал профессор Школы права имени Кэри при Университете Мэриленда Марк Грейбер.

В общем, после своего переизбрания Трамп уже получил более 80 млн долларов в рамках урегулирования судебных исков против крупных технологических и медиакомпаний. В январе Meta согласилась выплатить 25 млн долларов, большинство из которых пойдет в фонд президентской библиотеки Трампа. Платформа X оплатила 10 млн долларов, значительная часть которых поступила непосредственно Трампу. В июле Paramount Global выделила 16 млн долларов для закрытия иска, связанного с интервью Камалы Харрис в программе 60 Minutes.