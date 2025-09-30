YouTube выплатит Трампу $24,5 млн за блокировку аккаунта — WSJ
YouTube приостановил действие канала Трампа после беспорядков в Вашингтоне (Фото: REUTERS/Ken Cedeno)
Видеоплатформа YouTube согласилась выплатить 24,5 млн долларов за урегулирование иска, поданного Дональдом Трампом.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Бывший президент США обвинил компанию в незаконной блокировке его аккаунта после штурма Капитолия 6 января 2021 года.
Согласно судебным документам, 22 млн долларов будут направлены в некоммерческую организацию Trust for the National Mall на финансирование строительства бального зала, который Трамп возводит в Белом доме. Остальные 2,5 млн получит ряд других истцов, среди которых Американский консервативный союз и писательница Наоми Вульф.
YouTube приостановил действие канала Трампа после беспорядков в Вашингтоне, объясняя это нарушением политики платформы относительно контента, который может подстрекать к насилию. Доступ к аккаунту был восстановлен только в марте 2023 года.
Несмотря на многочисленные сомнения экспертов в юридической состоятельности исков Трампа против Meta, YouTube и X (бывшего Twitter), урегулирование происходят одно за другим. Еще в мае 2022 года федеральный судья отклонил иск против Twitter, но адвокаты Трампа подали апелляцию.
Юрист и соратник экс-президента Джон Коул признал, что ключевым фактором в достижении договоренностей стало именно возвращение Трампа в Белый дом:
«Если бы он не был переизбран, мы бы судились тысячу лет», — заявил он.
Аналитики отмечают, что для корпораций подобные выплаты — способ избежать затяжных процессов с политическими рисками.
«Если вы Meta или Google, то 25 миллионов долларов — это карманные расходы. Стоит заплатить, чтобы дело закрыть», — прокомментировал профессор Школы права имени Кэри при Университете Мэриленда Марк Грейбер.
В общем, после своего переизбрания Трамп уже получил более 80 млн долларов в рамках урегулирования судебных исков против крупных технологических и медиакомпаний. В январе Meta согласилась выплатить 25 млн долларов, большинство из которых пойдет в фонд президентской библиотеки Трампа. Платформа X оплатила 10 млн долларов, значительная часть которых поступила непосредственно Трампу. В июле Paramount Global выделила 16 млн долларов для закрытия иска, связанного с интервью Камалы Харрис в программе 60 Minutes.