Россия перебросила в Беларусь несколько истребителей и транспортных самолетов — Беларускі Гаюн 15 января, 21:53 Российский самолет (Фото:CrimeaUA1/Twitter)

В Беларусь в воскресенье, 15 января, прибыли восемь истребителей и четыре военно-транспортных самолета РФ, сообщила мониторинговая группа Беларускі Гаюн в Telegram.

По данным группы, все воздушные суда прибыли на аэродром Барановичи. При этом два Су-30СМ направлялись из российского Курска. До прилета этих истребителей в Барановичах уже дислоцировались два российских Су-34.

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Беларускі Гаюн отмечает, что минимум у части бортов были грузы: вероятно, боеприпасы для истребителей. Целью такой переброски самолетов может быть их участие в учениях России и Беларуси, которые начнутся 16 января и продлятся до 1 февраля.

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11 января Беларускі Гаюн сообщил, что днем ранее Россия перебросила в Беларусь 40 вагонов с техникой и личным составом. Внутри могли находиться не менее 750 человек.