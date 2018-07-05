05 июля 2018, четверг

Тегеран отреагировал на задержание иранского дипломата в Германии

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МИД Ирана вызвал европейских дипломатов
Фото: Pixabay

МИД Ирана вызвал европейских дипломатов

Министерство иностранных дел Ирана вызвало послов Франции, Бельгии и поверенного в делах Германии из-за задержания иранского дипломата Асадоллы Асади.

Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на иранские СМИ, дипломатов вызвали для выражения протеста. 

Заместитель главы иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи заявил вызванным европейским коллегам, что Асади не причастен к инциденту и его следует немедленно освободить.

Ранее сообщалось, что в Германии был задержан иранский дипломат, работающий в посольстве в Вене. Задержание прошло в рамках дела о подготовке терактов во Франции. В Бельгии были также задержаны супруги - бельгийские подданные иранского происхождения.

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