В результате масштабного наводнения в Техасе (США) погиб 51 человек, среди которых 15 детей. Об этом в воскресенье, 6 июля, сообщает BBC .

Больше всего пострадал округ Керр, где зафиксировано 43 смерти, а 27 детей считаются пропавшими без вести из христианского молодежного лагеря, расположенного на берегу реки Гваделупа.

Фото: Adam Grumbo/via REUTERS

Фото: Adam Grumbo/via REUTERS

Фото: Adam Grumbo/via REUTERS

Именно там сосредоточены наибольшие усилия спасателей. По предварительным данным, в лагере находились около 700 детей.

Жертвы также есть в других регионах штата, в частности в округах Трэвис и Том Грин. Шериф округа Керр Ларри Лейта заявил, что спасательные работы будут продолжаться, пока не найдут всех пропавших без вести.

Сейчас спасены около 850 человек.

Внезапное наводнение накрыло штат 4 июля. Во время поисковых работ сначала удалось спасти и эвакуировать 237 человек, многих из них вывезли на вертолете, сообщал губернатор Грег Эбботт.

По данным Национальной метеорологической службы, река поднялась до второго по величине уровня за всю историю наблюдений.

Президент США Дональд Трамп 4 июля назвал наводнение в Техасе «ужасным» и пообещал федеральную поддержку.

«Это шокирует. Они пока не знают точно, сколько людей погибло, но, похоже, погибло несколько молодых людей», — сказал Трамп.

Метеорологи зафиксировали, что в центральной части Техаса за несколько часов выпала месячная норма осадков. Так, в округе Хант всего за три часа выпало около 6,5 дюймов (16,5 см) дождя, что бывает один раз за 100 лет.