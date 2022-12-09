В Москве вспыхнул масштабный пожар в торговом центре: слышны взрывы — видео 9 декабря, 08:15 В Москвн загорелся ТЦ МегаХимки (Фото:МЧС России)

Утром в пятницу, 9 декабря, в Москве вспыхнул масштабный пожар в торговом центре МегаХимки.

Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на региональное управление МЧС, площадь пожара составляет 17 тысяч кв. м, ему присвоена высшая категория сложности.

Представитель МЧС сказал, что загорелась кровля гипермаркета OBI.

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На видеороликах, опубликованных в Telegram, слышны сильные взрывы. Внутри здания взорвались аэрозоли и банки с красками.

Также сообщается, что в результате взрыва обрушилось перекрытие.

Предварительная причина пожара — короткое замыкание на складе с деревянными изделиями.

