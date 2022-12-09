В Москве вспыхнул масштабный пожар в торговом центре: слышны взрывы — видео

9 декабря, 08:15
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В Москвн загорелся ТЦ МегаХимки (Фото:МЧС России)

В Москвн загорелся ТЦ МегаХимки (Фото:МЧС России)

Утром в пятницу, 9 декабря, в Москве вспыхнул масштабный пожар в торговом центре МегаХимки.

Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на региональное управление МЧС, площадь пожара составляет 17 тысяч кв. м, ему присвоена высшая категория сложности.

Представитель МЧС сказал, что загорелась кровля гипермаркета OBI.

Видео дня

На видеороликах, опубликованных в Telegram, слышны сильные взрывы. Внутри здания взорвались аэрозоли и банки с красками.

Также сообщается, что в результате взрыва обрушилось перекрытие.

Предварительная причина пожара — короткое замыкание на складе с деревянными изделиями.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Москва Торговый центр Пожар

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