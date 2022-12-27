Тайвань увеличил срок военной службы на фоне угрозы вторжения Китая 27 декабря, 15:54 Цай Инвэнь (Фото:REUTERS/Ann Wang)

Глава тайваньской администрации Цай Инвэнь заявила, что обязательная военная служба на острове будет увеличена с четырех месяцев до одного года с 1 января 2024 года, чтобы усилить боеготовность региона против потенциальных атак Китая.

Об этом сообщает Focus Taiwan.

Цай Инвэнь также пообещала увеличить месячную зарплату призывников с текущей начальной зарплаты в 6 510 тайваньских долларов (212 долларов США) до 26 307 тайваньских долларов (856 долларов США) для покрытия их основных ежедневных расходов.

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Ожидается, что решение коснется призывников, родившихся 1 января 2005 года и позже.

Решение об увеличении срока военной службы на Тайване было принято после того, как Цай Инвень провела встречи в Офисе главы администрации с высокопоставленными должностными лицами для обсуждения экономической и национальной безопасности Тайваня после месяцев дискуссий на фоне российского вторжения в Украину.

При этом эксперты предупреждают, что реализация программы может быть сложной, учитывая нехватку офицеров на Тайване для обучения призывников, а также нехватку ресурсов и средств, необходимых для расширения режимов обучения.

26 декабря более 70 китайских истребителей и беспилотников вошли в опознавательную зонупротивовоздушной обороны Тайваня.

В КНР утверждают, что ее военные провели «учения по нанесению ударов» в ответ на некие «провокации».

По словам одного из высокопоставленных тайваньских чиновников, таким образом Пекин решил ответить на принятие США оборонного бюджета. В нем, в частности, предусмотрены средства на увеличение военной помощи Тайваню.