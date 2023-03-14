Берет пример из Украины. Тайвань представил новые боевые беспилотники 14 марта, 11:52 Новый тайваньский беспилотник (Фото:REUTERS/Ann Wang)

Во вторник, 14 марта, Тайвань продемонстрировал новые модели военных беспилотников отечественного производства, заявив, что они ключевые для его способности вести «ассиметричную войну» против Китая. Война в Украине подтолкнула тайваньских военных разработчиков к укреплению собственной обороноспособности.

Об этом сообщает издание Reuters.



Отмечается, что новые дроны сделают военные силы Тайваня более гибкими, если им придется противостоять гораздо большей армии Китая, никогда не отказывавшегося от применения силы и усилившей военную активность вблизи острова.

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Как сообщает издание, на демонстрации возможностей своих беспилотников Национальный институт науки и технологий Чунг-Шана ( NCSIST), принадлежащий военным Тайваня, продемонстрировал последние модели, включая беспилотник наблюдения Albatross II и боевые дроны, работающие со спутниками глобальной системы позиционирования.

Руководитель NCSIST Арт Чанг сказал, что война в Украине привлекла внимание к беспилотникам, и его учреждение объединилось с тайваньскими компаниями для создания «национальной команды» для разработки боевых дронов.

Вооруженные силы Тайваня объявили о сотрудничестве с компаниями, которые планируют производить 3000 беспилотников в следующем году.

Также среди представленных беспилотников был ударный беспилотный летательный аппарат с передвигающимися боеприпасами, который может лететь к цели, прежде чем резко упасть со скоростью и детонировать при ударе.

В октябре 2022 года в госконцерне Укроборонпром сообщили, что завершают разработку украинского ударного беспилотника.

« Дальность – 1000 км, вес боевой части – 75 кг. Завершаем разработку», — такие подробности сообщили тогда Facebook.