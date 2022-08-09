Тайвань в ответ на действия Китая начал собственные военные учения

9 августа, 18:18
Военные на Тайване, 9 августа (Фото:REUTERS/Ann Wang)

Военные на Тайване, 9 августа (Фото:REUTERS/Ann Wang)

Армия Тайваня начала артиллерийские учения в рамках подготовки к защите острова от возможного нападения Китая. Ранее Пекин начал учения возле Тайваня.

Об этом сообщает MSN.

Учения проходили в южном уезде Пиндун, они продолжались чуть менее часа и включали артиллерийские и ракетные стрельбы.

Противодесантные учения включали развертывание сотен военнослужащих и примерно 40 гаубиц. Огонь из них вели из скрытых на побережье мест неподалеку от дороги, ведущей к популярному пляжу Кентинг.

Видео дня
Читайте также:
Очень четкий сигнал. Китай устроил квазиокружение Тайваня и не собирается останавливаться на этой стране — Климкин

Военные учения Тайвань продолжит 11 августа, говорится в сообщении.

Китайские военные объявили на вторник, 9 августа, начало новых совместных учений военно-воздушных сил и флота страны в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня.

Предыдущие учения китайской армии вокруг острова завершились лишь 7 августа. Их зона располагалась вокруг Тайваня и частично перекрывала участки, которые он считает своими территориальными водами.

Обострение вокруг острова началось на фоне визита туда 2 августа спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Это стало первым прибытием американского представителя столь высокого уровня с 1997 года.

Читайте также:
Миньсинь Пэй
Миньсинь Пэй
Очень опасная игра. Что на самом деле происходит между Китаем и Тайванем

Перед этим, 28 июля, лидер Китая Си Цзиньпин предупредил Байдена о недопустимости визита Пелоси на Тайвань, заявив, что США «играют с огнем».

Тайвань является частично признанным государством, которое КНР называет своей территорией. Он управляется демократическим правительством и считается одним из четырех «азиатских тигров» — самых успешных экономик региона. Официальный Пекин категорически возражает против попыток любых государств устанавливать отношения с Тайванем либо посещать его. США признают легитимность КНР как единого государства, но в то же время продолжают развивать связи с островом.

https://www.youtube.com/watch?v=HEn52lodtBE
Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Китай Военные учения Тайвань

Эксклюзивы НВ

Фирменная полочка Borjomi в украинском супермаркете, на которой другая продукция (Фото:Артём Ильин / НВ)
Сюжет
Среди акционеров российский олигарх /
Почему из украинских магазинов исчезла грузинская вода Borjomi и когда она снова появится в продаже
9 августа, 12:54
Компании / Рынки
Проект по добыче углеводородов Сахалин-2, акционерами которого являются японские корпорации (Фото:Shell)
Нерешительный самурай /
Почему Япония не разрывает нефтегазовые связи с Россией и к каким потерям это уже привело
9 августа, 09:10
Компании / Рынки
Запуск миссии Артемида-1 изначально планировали еще на 2018 год. Различные финансовые, технические и бюрократические проблемы затормозили лунную программу (Фото:NASA)
История на наших глазах /
В NASA наконец определились с датой запуска Лунной миссии — вот, чего нам стоит ожидать
9 августа, 08:03
Научпоп
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X