Быстрее, чем предполагалось. Почему в Канаде начала таять вечная мерзлота Сегодня, 16:13 Цей матеріал також доступний українською Unsplash/Vincent Foret Глобальные климатические изменения происходят быстрее, чем предполагалось Unsplash/Vincent Foret

В Канаде начала таять вечная мерзлота. Это произошло на 70 лет раньше, чем предполагалось.

Об этом сообщили в американском Университете Аляски.

Ученые считают, что таяние является сигналом того, что глобальные климатические изменения происходят быстрее, чем предполагалось.

Отмечается, что подземные ледяные блоки были заморожены и не таяли тысячелетиями. Университет планирует расширить территорию наблюдений, ведь феномен может повлиять на больший регион.

Тают все ключевые холодные места планеты

Вечная мерзлота начала таять не только на севере Канады, но и на российском полуострове Ямал, что в Сибири. При таяний такой большой массы льда выделяется метан, что может усугубить парниковый эффект, рассказал в комментарии Радио НВ директор украинского антарктического центра Евгений Дикий.

Тают все ключевые холодные места планеты. Это горные снежные покровы, ледники на северном и Южный полюсах и с сегодняшнего дня вечная мерзлота, добавил Дик.

«То есть идут три процесса таяния одновременно. Из этих процессов вечная мерзлота идет с большим ускорением, так как два другие процессы сами на глобальное потепление слабо влияют, то есть ледники и паковые льды они только страдают от потепления атмосферы, а мерзлота и сама это потепление ускоряет. Я думаю, что на самом деле остановить их полностью мы уже не способны. Все наши усилия должны сейчас сводиться к двум вещам — максимально их замедлить, чтобы выиграть время к адаптации и адаптироваться», — отметил Дик.

Человеческий фактор

Жара, которая наблюдается каждый год в Украине и мире, будет только усиливаться. Кроме того, зимы тоже будут становиться теплее, рассказала представительница Украины в межправительственной группе экспертов по изменению климата Светлана Краковская.

Человеческий фактор ускоряет процесс таяния вечной мерзлоты

По ее словам, такой феномен может привести к природным катаклизмам, например сильным ураганам и наводнениям. Человеческий фактор ускоряет процесс таяния вечной мерзлоты, убеждена Краковская.

«По прогнозам ученых, при нынешних темпах потепления арктика останется без льда уже к середине века. И этот прогноз был уже десять лет назад. Во-вторых, если мы говорим о неопределенности моделей и о темпах потепления и все остальное, то на эти темпы потепления влияет человеческий фактор. И предсказать, что будет делать человек, гораздо сложнее, чем предсказать, что будет делать климатическая система, если мы выбросим столько парниковых газов. Наибольшая неопределенность климатических моделей — человеческий фактор», — отметила Краковская.

Тревога преждевременна

Тревога по глобальному потеплению преждевременна. Последствия парникового эффекта нивелируется похолоданием естественной циркуляции, пояснила Радио НВ заведующая отделом климатических исследований и долгосрочного прогноза погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова.

Зимы стали холоднее и продолжительнее

«Если бы не было глобального повышения температуры, то холода были бы намного сильнее. Это связано с перемещениями воздушных масс. Крупномасштабные процессы образовываются за счет холода на полюсе и тепла на экваторе. Это волновой процесс. Между океаном и сушей тоже разность температур», — отметила Мартазинова.

Срочно отреагировать

В Организации объединенных наций призвали срочно отреагировать на проблему глобального потепления. В докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата, отмечается что странам нужно полностью избавиться от выбросов углекислого газа к 2050 году.

В документе отмечается, что потепление следует ограничить на уровне полутора градусов по Цельсию, чтобы избежать серьезных последствий для жизни на планете. Подробности — в сюжете Радио НВ.

По сравнению с доиндустриальной эпохой температура планеты повысилась на один градус

Межправительственная группа экспертов по изменению климата IPCC констатировала, что по сравнению с доиндустриальной эпохой температура планеты повысилась на один градус. Это привело к экстремальным погодным условиям, повышению уровня моря и таянию ледников, пишут эксперты.

Рост температуры всего на полградуса может привести к серьезным последствиям для жизни на планете. В IPCC отметили, что необходимо существенно сократить выбросы углекислого газа, чтобы ограничить глобальное потепление.

По подсчетам, для необходимых изменений в энергетическом секторе необходимо инвестировать 2 млрд евро. В то же время выбросы углекислого газа необходимо сократить на 24% к 2030 году. А к 2050 году свести их к нулю.