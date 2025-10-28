В России против пропагандистки Монтян, которая критиковала Путина, открыли уголовное дело

В России против пропагандистки Татьяны Монтян возбудили уголовное дело и включили в реестр «террористов и экстремистов». Об этом она заявила в Telegram во вторник, 28 октября.

По словам Монтян, против нее возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) еще в сентябре, и сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Пропагандистка отметила, что в начале октября оперативники ФСБ провели у нее обыск и изъяли технику. Ее, как утверждает сама Монтян, хотят привлечь к ответственности за фразу «охраноту мочить без всякого сожаления», которую она опубликовала в 2022 году. Под «охранотой» она, вероятно, имела в виду «охранителей» — провластных экспертов и блогеров, которые в любой ситуации становятся на сторону власти.

Российское издание Медиазона пишет, что на публикации Монтян поступало много жалоб из-за «дискредитации российской армии». В частности блогера критиковал другой российский пропагандист Владимир Соловьев и сотрудник его канала Борис Якеменко. По их словам, Монтян воровала деньги, полученные во время сборов для российских военных.

Соловьев также заявлял, что блогер «крыла матом его президента« (речь идет о российском диктаторе Владимире Путине).

Радио Свобода пишет, что в Сети распространилось видео 2015 года, на котором Монтян называет Путина оскорбительным словом и говорит, что на референдуме о присоединении временно оккупированного Крыма к России никто не голосовал.

Ранее Татьяна Монтян работала адвокатом в Украине. В 2015 году она была внесена в базу сайта Миротворец за оказание юридической помощи военным из так называемых «ДНР» и «ЛНР».

В 2021 году Монтян переехала в Россию и посещала временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей для подготовки пропагандистских сюжетов в поддержку путинского режима.

В феврале 2023 года СБУ сообщила ей о подозрении. Как отмечали правоохранители, Монтян регулярно выступает на российских пропагандистских каналах с призывами поддержки оккупационной деятельности России и изменений границ государственной границы Украины. Также она активно распространяет дезинформацию с помощью своих каналов на Youtube и в Telegram.

В октябре 2024 года Монтян лишили права на адвокатскую деятельность в Украине.