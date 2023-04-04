«Сакральная жертва». Как Кремль использует убийство Татарского в пользу Путина — Казанский

4 апреля, 12:43
Эксклюзив NV
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Силовики охраняют кафе, где погиб пропагандист Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин). Санкт Петербург (Фото:REUTERS/Anton Vaganov)

Силовики охраняют кафе, где погиб пропагандист Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин). Санкт Петербург (Фото:REUTERS/Anton Vaganov)

Автор: Дмитрий Тузов

Причиной убийства Владлена Татарского в Санкт-Петербурге стали противоречия между приближенными Владимира Путина, а не действия украинских спецслужб, говорится в статье The Times.

Журналист Денис Казанский в эфире Radio NV объяснил, почему военкор Татарский — идеальная жертва для Кремля.

Денис Казанский

Журналист

На федеральных каналах, являющихся официальными рупорами Кремля, больше озвучивают то, что эта девушка, которая приносила взорвавшуюся статуэтку, является активисткой и поклонницей [оппозиционера] Навального. То есть там раскручивают тему, что она сотрудница этого ФБК — Фонда борьбы с коррупцией — или каким-то образом с ним сотрудничала.

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И уже слышал призывы, у Скабеевой в частности, что надо вводить смертную казнь, что всех «навальнистов» надо очень жестко наказывать, потому что это все предатели. Напоминает все же, что это некая провокация, целью которой просто закрутить гайки внутри России, объявить всех несогласных предателями и начать их жестко прессовать.

Теги:   Россия Владимир Путин Санкт-Петербург Кремль Умышленное убийство Взрыв Радио NV Денис Казанский Владлен Татарский

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