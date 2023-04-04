«Партизанская акция». Экс-депутат Госдумы рассказал, зачем убили пропагандиста Татарского

4 апреля, 16:36
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Бигборд с изображением Владлена Татарского в центре Донецка, 4 апреля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Бигборд с изображением Владлена Татарского в центре Донецка, 4 апреля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский оппозиционер и бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев в интервью Radio NV рассказал, зачем убили российского пропагандиста Владлена Татарского.

На вопрос Radio NV, может ли он сообщить, кто убил Татарского, Пономарев ответил:

«Еще нет, нужно дождаться официального заявления от той группы, которая это сделала, потому что сейчас, как мы понимаем, у российских спецслужб есть заложник, поэтому здесь нужно двигаться очень осторожно».

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Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Россия Владимир Путин Илья Пономарев радио NV Владлен Татарский

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