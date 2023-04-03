Убийство Татарского произошло в 1,5 км от квартиры Путина — СМИ 3 апреля, 12:04 Бар, где убили Владлена Татарского, находится в 1,5 км от квартиры Путина (Фото:REUTERS/Anton Vaganov)

Бар в Санкт-Петербурге, где был убит российский пропагандист Владлен Татарский находится в 1,5 км от квартиры кремлевского диктатора Владимира Путина, сообщает Telegram-канал Можем объяснить.

Взорванный ресторан находится всего в полутора километрах от бывшей квартиры Путина — на 2-й линии Васильевского острова, 17. Сейчас ее собственником является бывшая жена диктатора Людмила Очеретная. В выписке ее фамилия скрыта наименованием «физическое лицо».

Видео дня

Помещением кафе с 2010 года владеет компания Конкорд Менеджмент и Консалтинг. Учредителем и директором этой компании является Евгений Пригожин. Ранее там находился его ресторан Русский китч, но в 2016 году владелец ЧВК Вагнера принял решение закрыть заведение.

Одним из владельцев и управляющим бара был Александр Скляров. По данным СМИ, Скляров — бывший муж Полины Пригожиной — дочери владельца группы Вагнера. Несколько лет назад пара развелась со скандалом, после чего Скляров перестал быть управляющим пригожинского ресторана.

Street Food Bar № 1 вызывал раздражение среди местных жителей, которые жаловались на шум и нарушение санитарных норм. В ресторан приходили с проверками, в итоге сотрудники Роспотребнадзора нашли там серьезные нарушения.

2 апреля российский пропагандист Владлен Татарский погиб в результате взрыва в Санкт-Петербурге. Главной подозреваемой в деле стала 25-летняя Дарья Трепова.

По предварительной информации, взрыв произошел в ходе «творческого вечера» Татарского в заведении Street Food Bar № 1.

Бомбу на встречу с пропагандистом якобы пронесла девушка по имени Дарье Трепова. Она спрятала ее в статуэтку, подарила Татарскому, а сама покинула место до взрыва.

