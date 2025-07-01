Тарифное самоубийство. Как роковое повышение пошлин на импорт в 1930 году углубило Великую депрессию в США вместо спасения экономики

ТЯЖЕЛАЯ АРТИЛЛЕРИЯ: Конгрессмены Рид Смут (слева) и Уиллис Хоули презентуют свой законопроект о повышении тарифов на импорт вместе с кинодивой Мэй Мюррей, декабрь 1929 года (Фото: Библиотека Конгресса)

ТЯЖЕЛАЯ АРТИЛЛЕРИЯ: Конгрессмены Рид Смут (слева) и Уиллис Хоули презентуют свой законопроект о повышении тарифов на импорт вместе с кинодивой Мэй Мюррей, декабрь 1929 года (Фото: Библиотека Конгресса)

Автор: Олег Шама

В начале Великой депрессии, чтобы улучшить ситуацию, США повысили таможенные тарифы на 20 тыс. наименований импортных товаров, и это только ухудшило положение в Америке и мире. Пользуясь кризисом, в Европе к власти приходили агрессивные националисты

«Я чуть не упал на колени, чтобы умолять президента Герберта Гувера наложить вето на глупый закон Хоули — Смута, — вспоминал финансист Томас Ламонт, партнер компании JP Morgan, как во время Великой депрессии пытался остановить повышение тарифов на иностранные товары, ввозимые в Америку. — Этот закон усилил национализм во всем мире».

ТЯЖЕЛАЯ АРТИЛЕРИЯ: Конгрессмены Рид Смут (слева) и Уиллис Хоули презентуют свой законопроект о повышении тарифов на импорт вместе с кинодивой Мэй Мюррей, декабрь 1929 года (Фото: The Library of Congress)
ТЯЖЕЛАЯ АРТИЛЕРИЯ: Конгрессмены Рид Смут (слева) и Уиллис Хоули презентуют свой законопроект о повышении тарифов на импорт вместе с кинодивой Мэй Мюррей, декабрь 1929 года / Фото: The Library of Congress

Ламонт был одним из ведущих банкиров Уолл-стрит, а его лицо появлялось на обложках журналов не реже, чем фото известных политиков или актеров. Ему не пришлось пресмыкаться перед президентом. Потому что Гувер таки подписал закон своих однопартийцев-республиканцев сенатора от Юты Рида Смута и члена палаты представителей от Орегона Уиллиса Хоули.

Поэтому с 16 июня 1930 года началось стремительное повышение таможенных тарифов на 20 тыс. позиций импортных товаров.

Закон Смута — Хоули обсуждался в Конгрессе почти полтора года, и в конце концов республиканцы его продавили. Таким образом власть фактически разрушила стабильные торговые отношения со многими странами мира. А это в свою очередь ударило по экономике США, потому что в ответ партнеры повысили тарифы на американские товары, что только усилило экономический кризис.

