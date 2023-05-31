Экс-сотрудница Сената США, обвинившая Байдена в сексуальном насилии, сбежала в Москву — CNN 31 мая, 23:21 Тара Рид (Фото:Кадр из видео/Fox News)

Бывшая сотрудница Сената Тара Рид, ранее заявлявшая о сексуальных домогательствах со стороны президента США Джо Байдена, переехала в Москву и хочет получить российский паспорт, сообщает CNN.

Тара Рид, которая во время президентской кампании в США 2020 года обвинила Байдена в сексуальных домогательствах, засветилась в Москве на пресс-конференции рядом с осужденной кремлевской шпионкой Марией Бутиной.

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Отвечая на вопрос российских пропагандистов, Рид заявила, что она решила переехать в Россию после «угроз в США», и добавила, что здесь она «чувствует себя в безопасности» и уже планирует получить гражданство РФ.

Бутина пообещала обсудить возможность предоставления Рид российского гражданства и попросить Путина «быстрее удовлетворить ее запрос на гражданство».

13 апреля 2020 года Тара Рид обвинила Джо Байдена в сексуальных домогательствах. Она утверждает, что инцидент якобы произошел весной 1993 года в подвале офисного здания на Капитолийском холме в Вашингтоне.

Байден решительно отрицал обвинения Рид, при этом бывшие сотрудники Байдена заявляли, что ни разу не были свидетелями и не слышали о каких-либо сексуальных скандалах в его офисе в Сенате.

В интервью MSNBC в 2020 году Байден сказал, что «однозначно заявляет, что этого никогда не было».