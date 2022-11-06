В Танзании пассажирский самолет упал в озеро Виктория 6 ноября, 12:02 Самолет почти полностью погрузился под воду, виднеется только его зелено-коричневый хвост (Фото:Rachael Akidi/Twitter)

В Танзании в крупнейшее озеро Африки Виктория упал пассажирский самолет в воскресенье, 6 ноября. Он пытался приземлиться во время штормовой погоды в аэропорту города Букоба.



Об этом сообщает Reuters со ссылкой на танзанийскую телерадиокорпорацию.

Самолет Precision Air вылетел из города Дар-эс-Салам. Сколько человек находились на борту и есть ли погибшие, неизвестно. Удалось спасти 15 пассажиров.

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Ссылаясь на фото и видео в соцсетях, агентство пишет, что самолет почти полностью погрузился под воду, виднеется только его зелено-коричневый хвост. В озере развернули спасательные лодки, службы продолжают спасать людей.

В Precision Air, крупнейшей частной авиакомпании Танзании, заявили, что это был рейс PW 494, самолет «попал в аварию, когда приближался к аэропорту Букоба». Больше подробностей там пока не приводят.