В Танзании пассажирский самолет упал в озеро Виктория

6 ноября, 12:02
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Самолет почти полностью погрузился под воду, виднеется только его зелено-коричневый хвост (Фото:Rachael Akidi/Twitter)

Самолет почти полностью погрузился под воду, виднеется только его зелено-коричневый хвост (Фото:Rachael Akidi/Twitter)

В Танзании в крупнейшее озеро Африки Виктория упал пассажирский самолет в воскресенье, 6 ноября. Он пытался приземлиться во время штормовой погоды в аэропорту города Букоба.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на танзанийскую телерадиокорпорацию.

Самолет Precision Air вылетел из города Дар-эс-Салам. Сколько человек находились на борту и есть ли погибшие, неизвестно. Удалось спасти 15 пассажиров.

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Ссылаясь на фото и видео в соцсетях, агентство пишет, что самолет почти полностью погрузился под воду, виднеется только его зелено-коричневый хвост. В озере развернули спасательные лодки, службы продолжают спасать людей.

https://twitter.com/rakidi/status/1589152208410783746?s=20&t=8BosQzhNMClOAkHU2XEyZw
https://twitter.com/citizentvkenya/status/1589161957156093952?s=20&t=8BosQzhNMClOAkHU2XEyZw

В Precision Air, крупнейшей частной авиакомпании Танзании, заявили, что это был рейс PW 494, самолет «попал в аварию, когда приближался к аэропорту Букоба». Больше подробностей там пока не приводят.

https://twitter.com/PrecisionAirTz/status/1589171350497005568?s=20&t=8BosQzhNMClOAkHU2XEyZw
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Авиакатастрофа Танзания Озеро

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