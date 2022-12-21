Российские танки, которые переправляли поближе к границе с Украиной, постояли и поехали назад — Беларускі Гаюн

21 декабря, 19:11
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Армия Беларуси (Фото:Минобороны Беларуси)

Армия Беларуси (Фото:Минобороны Беларуси)

Эшелоны с российскими танками, которые накануне переправлялись поближе к границе с Украиной, в населенный пункт Лунинец Брестской области, вернулись назад.

Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

Там отметили, что военная техника постояла возле границы и поехала назад — без разгрузки.

«По нашим данным, эшелон с техникой ВС РФ, который вчера приехал с железнодорожной станции Полонка в Лунинец (Брестская область, Беларусь), простоял ночь в Лунинце и без всяких разгрузок просто поехал назад — в направлении Бреста», — отмечается в сообщении.

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Мониторинговая группа также добавила, что на платформах было размещено 23 танка Т-80, восемь бензовозов, девять грузовиков (Уралы и КамАЗы), два пассажирских и семь грузовых вагонов.

21 декабря представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов заявил, что украинские силы подготовили план на случай нового вторжения из Беларуси. При этом военная разведка считает такой сценарий развития событий маловероятным.

20 декабря министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что риск вторжения РФ из Беларуси всегда существует, когда у тебя недружественный сосед, но ударные группировки пока не сформированы.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Беларусь Война России против Украины

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