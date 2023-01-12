Танки Leopard из Польши. Как Варшава стала одним из лидеров НАТО — отвечает Андрей Дещица 12 января, 21:25 Эксклюзив NV Президент Польши Анджей Дуда во время визита во Львов, 11 января 2023 года (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

Вторжение РФ в Украину показало, что Варшава была исключительно правой в своих предупреждениях об угрозе, которую представляет для Европы Москва, об этом рассказал в эфире Radio NV Андрей Дещица, экс-посол Украины в Польше.

— Как вы видите вот сейчас роль именно Польши в том, что нам будут переданы танки Leopard, фактически первые танки. Мы ждали их от немцев, но это сделают именно поляки. Как это вообще работает?

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— Во-первых, это не роль Польши и не только сейчас. На самом деле, эта роль Польши как страны, которая активно поддерживает Украину, фактически началась с 24 февраля. И, собственно, такие инициативы, такие заявления и такие действительно решения и действия — они важны и для нас, но также и для того, чтобы создать международную коалицию в поддержку Украины. Сейчас речь идет о важной военной поддержке. Речь идет о передаче Украине тяжелых танков, тяжелого вооружения. И Польша здесь является инициатором.

Так же можна сравнить этот пример: заявления Польши или решение Польши о передаче танков, до этих визитов, которые совершили польские политики в апреле месяце в Украину. Они показали пример остальному миру. И я думаю, что передача этих танков, хотя это небольшое количество, как и сам президент Дуда об этом говорил: между 10−15 танками. Но это будет элемент создания крупного подразделения тяжелой боевой техники, к которому присоединятся также другие страны.

— Как вы думаете, какие шансы, что Германия также к этому присоединится? Я читал, что и Франция, и Польша фактически тоже хотели привлечь Германию, чтобы всем вместе поставлять танки.

Германия еще раньше говорила, тамошние дипломаты говорили, что они не хотят быть первыми. А теперь я читал даже отзыв одной из депутатов немецких, которые сказали, что Франция с Польшей наделали — теперь нам придется поставлять танки.

— Я думаю, что процесс принятия решений по поддержке Украины и предоставлению Украине вооружения, в том числе и в Германии, проходит достаточно тяжело. Но он все же идет, он продолжается, и этот прогресс мы видим. Я думаю, большое значение будет иметь и недавно состоявшийся визит министра иностранных дел Германии в Харьков. И когда госпожа министр сама своими глазами увидела разрушительное действие российской агрессии.

Но, конечно, эти переговоры о поддержке Украины, переговоры о передаче Украине вооружения проходят не только между Украиной и конкретной страной: скажем, Польшей или Украиной и Германией. Но то же происходит и между союзниками в НАТО. То есть между Польшей и Германией, между Польшей и Францией, Германией, между Великобританией и Соединенными Штатами. И кто должен быть инициатором, кто должен лучше понимать ситуацию и кто должен показать пример, дать этот пример. И я думаю, что здесь Польша находится в авангарде этих процессов.

И очень хорошо, что такие решения и такие заявления прозвучали во Львове в рамках Люблинского треугольника, в который входит Украина, Польша, Литва. Потому что поддержка не только Польши, но и поддержка Польши и Литвы очень важна и для нас. А также их позиция в рамках ЕС и НАТО поможет убедить те страны, которые еще сомневаются в том, что нам нужно поставлять тяжелое вооружение.

— А насколько весомы эти две страны в НАТО?

— Видите ли, на самом деле еще до полномасштабной военной агрессии России в Украине в Польшу, в Литву не так прислушивались страны остальной Европы или страны НАТО и Европейского союза. И когда Польша и Литва говорили о том, что Россия несет серьезную угрозу Украине и в случае, если Украину не поддержать, то это будет угроза и остальному миру, остальной Европе. Эти заявления не слишком серьезно воспринимались.

Но когда увидели, что позиция Польши подтверждается тем, что Россия осуществила, как Россия ведет себя, насколько агрессивна политика России, которая направлена не только на занятие территории, но на уничтожение гражданского населения, на уничтожение инфраструктуры, на уничтожение жилья и на уничтожение вообще Украины. Так к польским политикам, к позиции Польши, к позиции Литвы стали прислушиваться больше. Потому что практика показала, что их предсказания имели основания.

— А еще интересные события произошли: Зеленский и Дуда посетили вместе захоронения украинских и польских военных на Лычаковском кладбище. Среди прочего они посетили Мемориал орлят, относительно оформления которого между Варшавой и Киевом годами продолжаются споры.

Мы, кстати, помним, что этот Мемориал открывали президенты Квасьневский и Виктор Ющенко. И тогда отношения двух стран были на подъеме, затем они просели из-за исторических споров. А видим ли мы сейчас, что эти исторические споры идут на убыль и в этом плане мы приходим к согласию?

— Да. Смотрите: просто эту историческую политику или историческое прошлое пыталась использовать в том числе или прежде всего Россия. Для того чтобы поссорить Украину и Польшу. Им это удавалось больше или меньше в период, когда личные отношения между украинскими и польскими политиками не были такими тесными. Так Россия пыталась разыграть эту историческую карту. И мы видели и разрушение мест памяти украинских в Польше, и разрушение польских памятников, мемориалов в Украине. Что влекло за собой очень серьезное напряжение в отношениях между обществами и между политиками.

Это было на руку России — поссорить Украину и Польшу. Поэтому всякий раз, когда случались такие инциденты, нужно было найти серьезный подход, взвешенную позицию, чтобы сохранить на перспективу хорошие отношения Украины и Польши. Мне кажется, что всем нашим предыдущим политикам это удалось сделать. То, что сейчас президент Зеленский и президент Дуда почтили память и польских орлят на Лычаковском кладбище, и украинских воинов, погибших и в 1918 году, и сейчас погибших. Они также посетили мемориал воинов, погибших в российско-украинской войне.

Это очень хороший пример того, что историческое прошлое нас не может разделить. Для нас очень важно поддерживать отношения с Польшей. Для нас очень важно получать хорошие, но честные отношения, касающиеся исторического прошлого между Украиной и Польшей. Для нас очень важно, чтобы Россия и российские агенты не могли разбить наше единство.

Потому что то, что мы увидели сейчас: позицию Польши с начала широкомасштабного вторжения России в Украину — она заняла стратегическую, взвешенную, государственную, и позицию, направленную на сохранение безопасности в регионе в поддержку Украины. Они прекрасно понимают, что поддержка Украины означает безопасность для Польши. Поэтому я думаю, что России не удалось и, я думаю, уже не удастся использовать эту карту исторического прошлого для того, чтобы разбить единство Украины и Польши.