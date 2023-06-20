«Дают гарантии выживания экипажа». Все о танках Merkava 2 и Merkava 3, которые готов экспортировать Израиль — сравнительная инфографика NV

20 июня, 15:06
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NV Премиум
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Танк Merkava Mk 3D (Фото:Zachi Evenor / Flickr)

Танк Merkava Mk 3D (Фото:Zachi Evenor / Flickr)

Легендарные израильские танки Merkava, которые более 40 лет не экспортировались из Израиля ни в одну страну мира, вскоре впервые усилят несколько иностранных армий. В конечном итоге среди них могут быть и ВСУ.

С какими именно странами Израиль завершает переговоры об экспорте своих танков, пока не озвучивается. Известно, что по крайней мере одно из этих государств представляет Европу, а в целом израильская армия готова продать около 200 своих подержанных танков более ранних моделей как минимум в две страны.

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Речь идет о моделях танков Merkava 2 и Merkava 3, разработанных в 80-х и 90-х годах, тогда как израильская армия сейчас переходит на самые современные варианты Merkava 4. Мировые военные эксперты не исключают, что после продажи в Европу израильские танки в конце концов могут оказаться в Украине.

«Благодаря одной особой черте [усиленная защита экипажа] некоторые эксперты считают Merkava лучшим танком в мире. Многое свидетельствует в пользу предположений о том, что эти тяжелые боевые танки в конце концов попадут в Украину», — пишет немецкий таблоид Stern.

NV напоминает об истории создания и особенностях танков Merkava, а также в своей инфографике рассказывает о двух моделях, которые, по данным СМИ, вскоре могут быть экспортированы за границу — впервые в истории Израиля.

Редактор: Инна Семенова

Теги:   Израиль Инфографика Танки Инфографика NV Танк Украина-Израиль

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