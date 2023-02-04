Из Канады вылетел самолет с первым танком Leopard 2 для Украины 4 февраля, 21:32 Танк Leopard 2, который Канада отправила Украине (Фото:Anita Anand / Twitter)

Из канадского города Галифакс вылетел самолет, на борту которого размещен первый боевой танк Leopard 2, который Канада предоставила Украине.

Об этом в субботу, 4 февраля, сообщила министр обороны Канады Анита Ананд в Twitter.



Она отметила, что Канада поддерживает народ Украины и будет продолжать снабжать ВСУ техникой, необходимой для победы.

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26 января Анита Ананд заявила, что Канада передаст Украине четыре танка Leopard 2 немецкого производства. Тогда она отметила, что количество переданных танков может увеличиться, но это будет решаться в координации с партнерами.

Днем ранее канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что ФРГ передаст Украине 14 танков Leopard 2 и одобрит их реэкспорт из стран-партнеров.



Инфографика: NV