Дания собирается «очень скоро» передать Украине танки Leopard 1 — Минобороны 15 апреля, 15:43 Дания собирается «очень скоро» отправить Украине танки Leopard 1 (Фото:Rainer Lippert/Wikipedia)

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен заявил, что страна рассчитывает «очень скоро» отправить в Украину обещанные танки Leopard 1.

Об этом говорится на сайте Минобороны Дании.

Компания Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) завершает процесс восстановления техники.

Поульсен посетил FFG вместе с членами комитета по обороне и Совету по внешней политике. Также они осмотрели находящиеся на восстановлении танки Leopard 1А5.

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"Я очень рад возможности пригласить парламентских политиков на FFG, чтобы они также могли увидеть, как далеко мы продвинулись в процессе восстановления танков Leopard 1. И мы надеемся, что сможем отправить их в Украину очень скоро", - заявил чиновник.

Первоначально Дания планирует отправить около 80 танков для двух батальонов. Перед этим украинские военные пройдут учения по использованию техники.

14 февраля во время встречи в формате Рамштайн глава Пентагона Ллойд Остин перечислил страны, работающие над передачей Leopard Киеву. В частности, он назвал Данию и Нидерланды, а также Германию, Польшу, Канаду, Португалию, Испанию, Норвегию. Свое участие в танковой коалиции подтвердила и Финляндия. Однако правительства ряда стран пересмотрели свое решение о передаче боевых танков и решили не снабжать их Украиной.