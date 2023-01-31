Высокотехнологичные и быстрые. Что стоит знать о танках Leclerc, которые Франция может передать Украине — инфографика NV
Танки Leclerc обладают электронным управлением основными системами машины и системой автоматической зарядки орудия (Фото:Daniel Steger / Wikimedia)
Правительство Франции рассматривает возможность передать Украине танки Leclerc. В своей инфографике NV рассказывает, что известно об этой технике.
В январе 2022 года издание Politico сообщило, что Франция рассматривает возможность передать для нужд ВСУ свои танки Leclerc. «Тема сложная и еще не решенная в Париже. Но мы думаем об этом», — сказал в анонимном комментарии французский чиновник.
Через несколько дней, 22 января, президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Франция действительно не исключает поставок в Украину тяжелых боевых танков Leclerc, но будет согласовывать этот вопрос с союзниками.
Об этом Макрон заявил на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцом в Париже, на тот момент Германия еще не утвердила принятое позже решение о передаче Украине танков Leopard. Поэтому готовность других союзников, включая США, передать танки Украине может способствовать такому решению и от Франции.
Французский танк Leclerc: главные особенности
Leclerc (Леклерк) — французский современный основной боевой танк, созданный концерном GIAT в 1980-е годы. Эти танки во французской армии заменили более старую модель танков AMX-30.
Серийное производство танков Leclerc было начато в 1992 году, всего к 2007 году было выпущено почти 800 танков. Из них чуть больше половины оказалось на вооружении Франции, еще около 390 — на вооружении армии Объединенных Арабских Эмиратов (из них 80 были переданы Вооруженным силам Иордании в 2018 году). Впрочем, аналитики польского Defence24 в сентябре 2022 заявляли оценку, что Франция сможет выделить Украине не более 50 танков Leclerc, поскольку фактическое количество готовых к бою машин этого типа в армии Франции составляет не более 200 единиц.
Иногда танк называют AMX-56, однако свое название Leclerc он получил в честь французского генерала Филиппа Леклерка, участника Второй Мировой войны. Он участвовал в высадке в Нормандии, а также освобождении Парижа и Страсбурга от войск нацистской Германии.
Сайт Defence Express напоминает, что Украина неоднократно просила Францию предоставить именно танки Leclerc, поскольку для ВСУ он полезен благодаря своим тактико-техническим характеристикам. «В частности, он отличается высоким уровнем автоматизации, поэтому экипаж этой боевой машины — всего 3 человека. Для работы которых созданы столь комфортные условия, что сами французы это описали термином «технический гуманизм», — пишет Defence Express.
Главное преимущество Leclerc — не уровень огневой мощи, а наличие автоматизированной системы управления, которая позволяет взаимодействовать и обмениваться данными между танками в режиме онлайн. «Россияне сами признавали, что они для своей Арматы [танка] пытались скопировать именно Leclerc, но, к счастью, здесь у рашистов ничего не получилось», — констатирует издание.
Танки Leclerc обладают электронным управлением основными системами машины и системой автоматического заряжания орудия (что позволило уменьшить экипаж танка до трех человек).
Встроенный голосовой помощник может сообщить об изменении ситуации и неисправности.
Навесная броня танка имеет модульную конструкцию для удобного ремонта. В целом танки Leclerc примерно на 7 тонн легче по сравнению с танками других стран НАТО, что обеспечивает большую подвижность машины.
Танк имеет восемь перископов с круговым обзором у командира и три — у наводчика. Командир может продолжать поиск целей при ведении огня, передавая их на прицел наводчика.
С другой стороны, большое количество сложного электронного оборудования повысило стоимость танка.
Основные технические характеристики:
- скорострельность — 10−15 выстрелов/мин;
- орудие — 120 мм гладкоствольное CN 120−26 с боекомплектом из 40 снарядов и ресурсом в 400 выстрелов;
- спаренный 12,7-мм пулемет и съемный 7,62 мм пулемет;
- гранатометная установка Galix 13 с дымовыми зарядами, тепловыми ловушками и противопехотными гранатами;
- автоматический поворот башни с орудием в направлении цели; полный разворот башни за 5 с;
- длина — 9,9 м;
- ширина — 3,6 м;
- высота — 2,5 м;
- скорость — 71 км/ч;
- экипаж — 3 человека;
- вес — 54,6 т;
- запас хода — 547 км;
- цена — 16 млн евро
- дизельный двигатель — 1500 л.с.