Высокотехнологичные и быстрые. Что стоит знать о танках Leclerc, которые Франция может передать Украине — инфографика NV 31 января, 10:05 Танки Leclerc обладают электронным управлением основными системами машины и системой автоматической зарядки орудия (Фото:Daniel Steger / Wikimedia)

Правительство Франции рассматривает возможность передать Украине танки Leclerc. В своей инфографике NV рассказывает, что известно об этой технике.

В январе 2022 года издание Politico сообщило, что Франция рассматривает возможность передать для нужд ВСУ свои танки Leclerc. «Тема сложная и еще не решенная в Париже. Но мы думаем об этом», — сказал в анонимном комментарии французский чиновник.

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Через несколько дней, 22 января, президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Франция действительно не исключает поставок в Украину тяжелых боевых танков Leclerc, но будет согласовывать этот вопрос с союзниками.

Об этом Макрон заявил на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцом в Париже, на тот момент Германия еще не утвердила принятое позже решение о передаче Украине танков Leopard. Поэтому готовность других союзников, включая США, передать танки Украине может способствовать такому решению и от Франции.



Французский танк Leclerc: главные особенности

Leclerc (Леклерк) — французский современный основной боевой танк, созданный концерном GIAT в 1980-е годы. Эти танки во французской армии заменили более старую модель танков AMX-30.

Серийное производство танков Leclerc было начато в 1992 году, всего к 2007 году было выпущено почти 800 танков. Из них чуть больше половины оказалось на вооружении Франции, еще около 390 — на вооружении армии Объединенных Арабских Эмиратов (из них 80 были переданы Вооруженным силам Иордании в 2018 году). Впрочем, аналитики польского Defence24 в сентябре 2022 заявляли оценку, что Франция сможет выделить Украине не более 50 танков Leclerc, поскольку фактическое количество готовых к бою машин этого типа в армии Франции составляет не более 200 единиц.

Иногда танк называют AMX-56, однако свое название Leclerc он получил в честь французского генерала Филиппа Леклерка, участника Второй Мировой войны. Он участвовал в высадке в Нормандии, а также освобождении Парижа и Страсбурга от войск нацистской Германии.

Сайт Defence Express напоминает, что Украина неоднократно просила Францию предоставить именно танки Leclerc, поскольку для ВСУ он полезен благодаря своим тактико-техническим характеристикам. «В частности, он отличается высоким уровнем автоматизации, поэтому экипаж этой боевой машины — всего 3 человека. Для работы которых созданы столь комфортные условия, что сами французы это описали термином «технический гуманизм», — пишет Defence Express.

Главное преимущество Leclerc — не уровень огневой мощи, а наличие автоматизированной системы управления, которая позволяет взаимодействовать и обмениваться данными между танками в режиме онлайн. «Россияне сами признавали, что они для своей Арматы [танка] пытались скопировать именно Leclerc, но, к счастью, здесь у рашистов ничего не получилось», — констатирует издание.



Инфографика: NV

Танки Leclerc обладают электронным управлением основными системами машины и системой автоматического заряжания орудия (что позволило уменьшить экипаж танка до трех человек).

Встроенный голосовой помощник может сообщить об изменении ситуации и неисправности.

Навесная броня танка имеет модульную конструкцию для удобного ремонта. В целом танки Leclerc примерно на 7 тонн легче по сравнению с танками других стран НАТО, что обеспечивает большую подвижность машины.

Танк имеет восемь перископов с круговым обзором у командира и три — у наводчика. Командир может продолжать поиск целей при ведении огня, передавая их на прицел наводчика.

С другой стороны, большое количество сложного электронного оборудования повысило стоимость танка.



Основные технические характеристики:



скорострельность — 10−15 выстрелов/мин;



орудие — 120 мм гладкоствольное CN 120−26 с боекомплектом из 40 снарядов и ресурсом в 400 выстрелов;



спаренный 12,7-мм пулемет и съемный 7,62 мм пулемет;



гранатометная установка Galix 13 с дымовыми зарядами, тепловыми ловушками и противопехотными гранатами;



автоматический поворот башни с орудием в направлении цели; полный разворот башни за 5 с;

длина — 9,9 м;



ширина — 3,6 м;

высота — 2,5 м;

скорость — 71 км/ч;



экипаж — 3 человека;



вес — 54,6 т;

запас хода — 547 км;

цена — 16 млн евро

дизельный двигатель — 1500 л.с.

