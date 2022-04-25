Танки для Украины. Премьер Польши подтвердил, что военную технику уже передали Киеву 25 апреля, 21:44 Цей матеріал також доступний українською Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки подтвердил, что Варшава уже передала Украине танки и получила военную технику от Великобритании и США.

Война России против Украины — главные события 25 апреля

«Мы получили поддержку Великобритании и США. Мы можем чувствовать себя в полной безопасности», — сообщил Моравецкий в комментарии Polsat News.

Видео дня

На вопрос журналиста о том, передала ли уже Польша танки Украине, Моравецкий ответил утвердительно. При этом глава польского правительства отказался уточнить детали.

«Я не буду говорить об этом сегодня. Мы сообщим все в свое время, ради безопасности наших украинских соседей и друзей», — добавил он.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон планирует отправить танки Challenger 2 в Польшу, чтобы Варшава передала Украине советские Т-72.

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.