Танки для Украины. Премьер Польши подтвердил, что военную технику уже передали Киеву

25 апреля, 21:44
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки подтвердил, что Варшава уже передала Украине танки и получила военную технику от Великобритании и США.

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«Мы получили поддержку Великобритании и США. Мы можем чувствовать себя в полной безопасности», — сообщил Моравецкий в комментарии Polsat News.

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На вопрос журналиста о том, передала ли уже Польша танки Украине, Моравецкий ответил утвердительно. При этом глава польского правительства отказался уточнить детали.

«Я не буду говорить об этом сегодня. Мы сообщим все в свое время, ради безопасности наших украинских соседей и друзей», — добавил он.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон планирует отправить танки Challenger 2 в Польшу, чтобы Варшава передала Украине советские Т-72.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Польша Танки Российская агрессия Война в Украине Матеуш Моравецкий

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