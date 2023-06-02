США начали перебрасывать в Польшу первую партию танков Abrams 2 июня, 23:15 США отправит первую партию танков Abrams в Польшу (Фото:Мариуш Блащак/Twitter)

США начали транспортировку первой партии танков Abrams в Польшу в рамках соглашения о закупке 116 танков версии M1A1. В ближайшее время Польша получит 14 танков M1A1 Abrams и три эвакуационные машины M88A2 Hercules.

Об этом сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак в Twitter. Он добавил, что техника прибудет в Польшу уже в этом месяце.

«Начинается транспортировка первой партии танков Abrams. Вскоре в Польшу отправятся 14 танков M1A1 Abrams и три эвакуационные машины M88A2 Hercules. В нашу страну они прибудут уже в этом месяце», — написал Блащак.

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5 апреля 2022 года Польша подписала соглашение с США о покупке 250 танков Abrams с целью укрепления своих вооруженных сил для сдерживания потенциальной российской агрессии на своей восточной границе.

19 июля первые 28 танков Abrams версии M1A2 SEPv3 от США прибыли в Польшу.

4 января 2023 года Блащак подписал соглашение о покупке США 116 танков M1A1 Abrams. Ожидается, что танки Варшава получит в конце 2024 года.

24 мая в Пентагоне заявили, что учения украинских бойцов на танках Abrams стартуют в Германии в ближайшие дни

Украине не будут поставлять те танки, на которых будут проходить обучение бойцы — передадут 31 M1A1 Abrams, которые сейчас на ремонте в США.

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