Пробоина на правом борту. В сети появились кадры с повреждениями российского танкера Сиг — видео

10 августа, 22:04
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В сети появилось видео с повреждениями российского танкера Сиг (Фото:REUTERS / Yoruk Isik TPX IMAGES OF THE DAY)

В сети появилось видео с повреждениями российского танкера Сиг (Фото:REUTERS / Yoruk Isik TPX IMAGES OF THE DAY)

В сети опубликовали видео, на котором видно, какие повреждения получил российский танкер Сиг после атаки надводными дронами 5 августа.

Соответствующее видео опубликовано на канале OSINTdefender в Twitter. На кадрах видно, какие именно повреждения получил танкер.

«В результате поражения в машинном отделении судна прямо у ватерлинии образовалась большая дыра», — говорится в тексте сообщения.

Видео дня

По мнению OSINTерів, в зависимости от внутренних повреждений ремонт судна может занять «месяцы».

Атака на российский танкер Сиг: подробности

Поздно вечером 4 августа в районе Керченского моста прогремели взрывы. Позже стало известно, что под атаку надводных дронов попал российский танкер Сиг, который использовался российскими оккупантами для перевозки топлива.

Источник NV в СБУ рассказал о проведении в районе Крымского моста совместной с ВМС спецоперации по подрыву российского нефтяного танкера Сиг.

Инфографика: NV

На это событие отреагировал глава СБУ Василий Малюк. Он прокомментировал последние атаки надводными дронами на корабли РФ и добавил, что любой «хлопок» с кораблями РФ или Крымским мостом является абсолютно «логичным и эффективным шагом» в отношении российских оккупантов.

Российские медиа сообщили, что в результате атаки надводного дрона-камикадзе в районе Крымского моста нефтяной танкер Сиг получил «двухметровую пробоину».

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Вечером 5 августа российские СМИ распространили заявление Росморречфлота о том, что танкер Сиг после атаки дрона «находится на плаву» и обеспечивается «безопасная стоянка».

Редактор: Артемий Калинин

Теги:   Танкер Керченский мост Война России против Украины атака дронами

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