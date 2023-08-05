Дрон оставил двухметровую пробоину. Появились фото изнутри российского танкера Сиг после атаки

5 августа, 14:11
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Дрон оставил двухметровую пробоину в российском танкере Сиг, атакованном возле Крымского моста (Фото:Baza / Telegram)

Дрон оставил двухметровую пробоину в российском танкере Сиг, атакованном возле Крымского моста (Фото:Baza / Telegram)

Вечером 4 августа надводный дрон СБУ атаковал вблизи Крымского моста российский танкер Сиг, который транспортировал топливо для войск РФ. Российские СМИ показали как выглядит судно изнутри после атаки.

Российский телеграм-канал Baza пишет, что дрон оставил в танкере двухметровую пробоину. Она образовалась на правом борту Сига на расстоянии около 20 сантиметров над уровнем воды.

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Ранее Росморречфлот официально сообщил, что судно получило пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта.

Российские СМИ писали, что после удара дрона в танкере было повреждено машинное отделение, туда затекла вода. К Сигу отправили два буксира, а экипаж танкера выставил вокруг пробоины боновые заграждения и пытался откачать воду.

Поздно вечером 4 августа надводный дрон атаковал вблизи Крымского моста российский танкер Сиг, который транспортировал топливо для войск РФ.

В СБУ на утро 5 августа подтвердили причастность к спецоперации: там заявили, что судно атаковал их дрон с 450 килограммами тротила.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Крым Служба безопасности Украины (СБУ) Черное море Танкер Оккупация Крыма Крымский мост Война России против Украины морской дрон-камикадзе

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