После санкций США. Танкер с российской нефтью для Индии развернулся в Балтийском море

29 октября, 11:30
Нефтяной танкер РФ Green Admire под флагом Либерии / Фото иллюстративное (Фото: REUTERS/Yoruk Isik)

Нефтяной танкер РФ Green Admire под флагом Либерии / Фото иллюстративное (Фото: REUTERS/Yoruk Isik)

Танкер Фурия, который направлялся в Индию с грузом российской нефти, неожиданно развернулся и сейчас простаивает в Балтийском море, что свидетельствует о возможных перебоях в торговле нефтью между двумя странами после ужесточения санкций США против Москвы.

Об этом 29 октября пишет Bloomberg.

По данным систем отслеживания судов, Фурия двигался на запад по проливу между Данией и Германией, но во вторник, 28 октября, развернулся и прошел небольшое расстояние, после чего резко замедлился.

Разворот судна в Фемарн-Бельте произошел через неделю после того, как США ввели санкции против государственной компании Роснефть и нефтяного гиганта РФ Лукойл. Министерство финансов США заявило, что операции с этими компаниями должны быть завершены до 21 ноября.

Индия заключила соглашение с подсанкционной российской авиакомпанией для производства самолетов

Издание добавляет, что внесение в черный список крупнейших российских производителей грозит перекрыть относительно дешевые поставки нефти для индийских НПЗ. Руководители индийских переработчиков сообщили Bloomberg, что поставки российской нефти, вероятно, резко сократятся из-за санкций.

По данным платформ Kpler и Vortexa, танкер Фурия 20 октября забрал около 730 000 баррелей нефти Urals из российского порта Приморск. Сначала он указывал порт Сикка в индийском штате Гуджарат как пункт назначения, где нефть ждали частная компания Reliance Industries Ltd. и государственная Bharat Petroleum Corp. Ltd., с ожидаемым прибытием в середине ноября.

Позже танкер изменил расписание, отметив в качестве пункта назначения египетский порт Порт-Саид на тот же период. Такое иногда случается с судами, проходящими Суэцкий канал — сначала они указывают Порт-Саид, а после прохождения корректируют конечный пункт назначения, пишет издание.

Индия почти полностью сократит импорт российской нефти после санкций США против Роснефти и Лукойла — Bloomberg

22 октября Соединенные Штаты впервые при второй администрации президента Дональда Трампа применили новые санкции против России. Офис по контролю за внешними активами (OFAC) объявил о новых санкциях «вследствие отсутствия серьезной приверженности России к мирному процессу для завершения войны в Украине».

Со своей стороны, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что это сигнал для Кремля о том, что пришло время «прекратить убийства и немедленно прекратить огонь».

Затем президент Трамп выразил уверенность, что введенные санкции США «повлияют» на мирный процесс.

Отходит от российской нефти. Индия начала покупать больше сырья из Ирака и Катара — Bloomberg

В свою очередь глава Кремля Владимир Путин после введения властями США пакета антироссийских санкций попытался через пропагандистов успокоить население России.

В частности, Путин утверждал, что «энергетика России чувствует себя уверенно», хотя избежать «определенных потерь» не удастся.

24 октября стало известно, что акции Роснефти и Лукойла на Московской бирже резко упали после введения санкций США против них. Как отмечали эксперты, за два дня — 23 октября и 24 октября — совокупная капитализация обеих компаний уменьшилась на 424 млрд рублей, что эквивалентно $5,2 миллиарда.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Индия Россия Санкции против России Роснефть Нефть Танкер Российская нефть Лукойл Санкции США Поставки нефти

