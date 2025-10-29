После санкций США. Танкер с российской нефтью для Индии развернулся в Балтийском море

Танкер Фурия, который направлялся в Индию с грузом российской нефти , неожиданно развернулся и сейчас простаивает в Балтийском море, что свидетельствует о возможных перебоях в торговле нефтью между двумя странами после ужесточения санкций США против Москвы.

Об этом 29 октября пишет Bloomberg.

По данным систем отслеживания судов, Фурия двигался на запад по проливу между Данией и Германией, но во вторник, 28 октября, развернулся и прошел небольшое расстояние, после чего резко замедлился.

Разворот судна в Фемарн-Бельте произошел через неделю после того, как США ввели санкции против государственной компании Роснефть и нефтяного гиганта РФ Лукойл. Министерство финансов США заявило, что операции с этими компаниями должны быть завершены до 21 ноября.

Издание добавляет, что внесение в черный список крупнейших российских производителей грозит перекрыть относительно дешевые поставки нефти для индийских НПЗ. Руководители индийских переработчиков сообщили Bloomberg, что поставки российской нефти, вероятно, резко сократятся из-за санкций.

По данным платформ Kpler и Vortexa, танкер Фурия 20 октября забрал около 730 000 баррелей нефти Urals из российского порта Приморск. Сначала он указывал порт Сикка в индийском штате Гуджарат как пункт назначения, где нефть ждали частная компания Reliance Industries Ltd. и государственная Bharat Petroleum Corp. Ltd., с ожидаемым прибытием в середине ноября.

Позже танкер изменил расписание, отметив в качестве пункта назначения египетский порт Порт-Саид на тот же период. Такое иногда случается с судами, проходящими Суэцкий канал — сначала они указывают Порт-Саид, а после прохождения корректируют конечный пункт назначения, пишет издание.

22 октября Соединенные Штаты впервые при второй администрации президента Дональда Трампа применили новые санкции против России. Офис по контролю за внешними активами (OFAC) объявил о новых санкциях «вследствие отсутствия серьезной приверженности России к мирному процессу для завершения войны в Украине».

Со своей стороны, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что это сигнал для Кремля о том, что пришло время «прекратить убийства и немедленно прекратить огонь».

Затем президент Трамп выразил уверенность, что введенные санкции США «повлияют» на мирный процесс.

В свою очередь глава Кремля Владимир Путин после введения властями США пакета антироссийских санкций попытался через пропагандистов успокоить население России.

В частности, Путин утверждал, что «энергетика России чувствует себя уверенно», хотя избежать «определенных потерь» не удастся.

24 октября стало известно, что акции Роснефти и Лукойла на Московской бирже резко упали после введения санкций США против них. Как отмечали эксперты, за два дня — 23 октября и 24 октября — совокупная капитализация обеих компаний уменьшилась на 424 млрд рублей, что эквивалентно $5,2 миллиарда.