Следующее поколение Leopard 2. Германия вместе с еще тремя странами создаст новый танк 6 сентября, 19:06 Танк Leopard 2 (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

Германия вместе с Италией, Испанией и Швецией подписали соглашение о создании танков Leopard 2 нового поколения.

Об этом сообщает Handelsblatt в среду, 6 сентября.

Как сообщает медиа, немецкую сторону будут представлять компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Rheinmetall. Однако на запросы медиа как оба концерна, так и Минобороны Германии отказались комментировать любую информацию о сделке.

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Handelsblatt добавляет, что в этом проекте также будут участвовать шведская компания Saab и итальянская компания Leonardo. Пока неизвестно, какой производитель будет представлять Испанию.

Медиа подчеркивает, что новое соглашение может сильно повлиять на отношения между ФРГ и Францией. Дело в том, что в 2017 году эти страны подписали похожий договор, однако Париж и Берлин не смогли воплотить его в жизнь.

В июле 2023 года обе стороны захотели «дать новую жизнь» уже подписанному ранее соглашению. Однако, как отмечает издание, стороны не смогли договориться, какой именно танк собираются проектировать и какими будут его характеристики.

Французская сторона настаивала на производстве легкобронированной машины. В то же время немецкие власти выступали за создание более бронированного танка.

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23 июля министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что в стране начал работать центр, где будут ремонтировать и обслуживать танки Leopard 2, которые использует Украина.

29 августа издание Forbes сообщило, что за 13 недель украинского контрнаступления Силы обороны Украины потеряли всего пять танков Leopard 2 из 71, которые были поставлены Украине странами Запада.