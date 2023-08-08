Экс-глава МИД Австрии, которая танцевала с Путиным на свадьбе, переехала в российскую деревню 8 августа, 17:09 В 2018 году танец Владимира Путина и Карин Кнайсль обсуждали все мировые СМИ (Фото:Roland Schlager/Pool via Reuters)

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, которая танцевала на свадьбе с диктатором Владимиром Путиным, поселилась в российской деревне Петрушово в Рязанской области.

Об этом сообщает российский ресурс Вид сбоку.

Журналисты утверждают, что встретились с Кнайсль на местном празднике. Бывшая министр сообщила, что сняла жилье в российском Петрушово ей помогли знакомые.

Видео дня

«Я заплатила еще за месяц, а дальше посмотрим. Я не знаю ничего о моем будущем, ничего», — сказала Кнайсль.

Также она утверждает, что видела российского диктатора последний раз в 2019 году. Кнайсль добавила, что в сентябре 2020 года она якобы была вынуждена покинуть Австрию из-за постоянных угроз убийством и фактического запрета на работу. После этого она поселилась во Франции, а затем переехала в Ливан. Когда экс-министр переехала в Россию, Кнайсль не уточнила.

Бывшая австрийская министр добавила, что в Петрушово она продолжает писать книги, заниматься преподаванием, также ее пригласили работать в центр G.O.R.K.I. при СПбГУ. На сайте университета Карин Кнайсль значится руководителем центра.

В августе 2018 года на свадьбе Кнайсль присутствовал диктатор Путин. Как сообщалось, он поздравил молодоженов букетом цветов и станцевал с невестой. Также Путин привез с собой государственный Кубанский казачий хор.

В начале марта 2021 года Кнайсль выдвинули в совет директоров Роснефти. В мае 2022 года после полномасштабного российского вторжения Кнайсль покинула совет директоров Роснефти.