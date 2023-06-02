Боятся «хлопка». Российский порт Тамань останавливает экспорт сжиженного газа из-за атак — Reuters 2 июня, 19:01 Российский порт Тамань (Фото:REUTERS/Stringer)

Российский морской порт Тамань планирует прекратить экспорт сжиженного газа из-за опасности, связанной с атаками беспилотников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три анонимных источника.

По информации источников, осведомленных в ситуации, порт Тамань принял решение прекратить обработку сжиженного газа, известного также как пропан и бутан, из-за его взрывоопасных свойств.

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«Тамань приостанавливает перегрузку сжиженного газа, поскольку это опасно после всех этих атак — газы наиболее взрывоопасны», — сообщил один из источников на условиях анонимности.

Два источника также отметили, что работы со сжиженным газом на перегрузочном комплексе Тамань, имеющем ежегодную мощность 20 миллионов тонн, будут приостановлены на неопределенный срок.

Сейчас порт занимается перевалкой имеющихся запасов сжиженного газа, но есть информация о планах прекратить эту деятельность в будущем.

Российские и казахстанские поставщики сжиженного газа объявили об ограничении грузовых перевозок в порт Тамань. Он отвечает за около 7,5% общего российского экспорта сжиженного газа.



Источники также отметили, что рассматриваются альтернативные маршруты для экспорта сжиженного газа из России, в частности через Польшу и Китай.



В ночь на 3 мая возле российского порта Тамань вспыхнул крупный пожар на нефтебазе. Ему был присвоен высший уровень сложности. Пожар произошел в поселке Волна примерно в 15 км от незаконно построенного Крымского моста, который соединяет Таманский полуостров с Керченским.



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