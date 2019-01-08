Талибы убили 21 правоохранителя во время нападения на блокпосты в Афганистане
Представители радикального исламистского движения Талибан атаковали блокпосты в западной части Афганистана.
Об этом сообщило агентство Reuters.
В результате вооруженного нападения погибли 14 сотрудников полиции и семь проправительственных ополченцев, еще девять получили ранения.
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В то же время представитель губернатора провинции Бадгис заявил, что в результате столкновений были убиты более 15 боевиков Талибана, еще 10 были ранены.
Талибан - радикальное исламистское движение суннитского толка, зародившееся в Афганистане среди пуштунов в 1994 году, руководил Исламским Эмиратом Афганистан с 1996 до 2001 года и регионом Вазиристан на севере Пакистана с 2004 года.
Дипломатически только три государства признавали его правление: ОАЭ, Пакистан и Саудовская Аравия. В США, Канаде, России, Кыргызстане, Таджикистане, Казахстане и ряде других стран движение Талибан внесено в список террористических организаций, его деятельность запрещена.
С ноября 1999 года против движения Талибан действуют международные санкции ООН за отказ выдать террориста Осаму бен Ладена и содействие террористической организации Аль Каида.