Талибы приказали закрыть все салоны красоты в Афганистане 4 июля, 12:38 Талибы приказали закрыть все салоны красоты в Афганистане (Фото:REUTERS/Али Хара)

Администрация Талибана приказала закрыть все салоны красоты в Афганистане в течение месяца. Об этом сообщило министерство морали, пишет Reuters.

«Последний срок для закрытия салонов красоты для женщин составляет один месяц», — заявил Мохаммад Садик Акиф, представитель Министерства предотвращения пороков и пропаганды добропорядочности.

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Иностранные правительства и официальные лица ООН осудили ужесточение ограничений в отношении женщин после того, как Талибан вернулся к власти в 2021 году после победы над поддерживаемым США правительством и вывода иностранных войск.

В прошлом году правительство Талибов закрыло большинство средних школ для девочек, запретило женщинам учиться в университетах и забрало работу у женщин, которые работали в гуманитарных организациях. Многие общественные места, включая бани, спортивные залы и парки, также закрыты для женщин.

Салоны красоты появились в Кабуле и других городах Афганистана через несколько месяцев после отстранения талибов от власти в конце 2001 года, через несколько недель после нападений на США 11 сентября.

Многие оставались открытыми после того, как исламисты вернулись к власти два года назад, но с закрытыми вывесками и окнами, обеспечивая некоторым женщинам работу, а их клиентам услуги.

Западные чиновники и международные организации сообщили, что ограничения в отношении женщин препятствуют любому возможному прогрессу к международному признанию администрации Талибана.