Талибы понесли большие потери во время штурма правительственного объекта в Афганистане

Во время атаки были ликвидированы более 40 боевиков

В ночь на четверг, 12 апреля, террористическая организация Талибан атаковала правительственный объект в центральном Афганистане.

Как сообщает АР, во время боя в Худжа-Омари, который длился около часа, погибли 15 силовиков и чиновников, в том числе губернатор округа, директор разведывательной службы и заместитель руководителя полиции.

При этом сами боевики во время штурма понесли еще большие потери. Согласно имеющимся данным, силы безопасности во время перестрелки ликвидировали 45 талибов.

Ранее сообщалось, что президент Афганистана предложил движению Талибан признание и перемирие.