Талибы понесли большие потери во время штурма правительственного объекта в Афганистане

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Во время атаки были ликвидированы более 40 боевиков

Во время атаки были ликвидированы более 40 боевиков

В ночь на четверг, 12 апреля, террористическая организация Талибан атаковала правительственный объект в центральном Афганистане.

Как сообщает АР, во время боя в Худжа-Омари, который длился около часа, погибли 15 силовиков и чиновников, в том числе губернатор округа, директор разведывательной службы и заместитель руководителя полиции.

При этом сами боевики во время штурма понесли еще большие потери. Согласно имеющимся данным, силы безопасности во время перестрелки ликвидировали 45 талибов.

Ранее сообщалось, что президент Афганистана предложил движению Талибан признание и перемирие.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове