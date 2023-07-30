Смертник из дочерних групп Талибана. В Пакистане во время митинга произошел взрыв: 40 погибших, более 130 пострадавших 30 июля, 19:46 В пакистанском городе Хар смертник-террорист совершил взрыв во время политического митинга. Полиция сообщает о 40 погибших и более 130 пострадавших (Фото:Rescue 1122/Handout via REUTERS)

В воскресенье, 30 июля, в городе Хар на северо-западе Пакистана во время митинга прогремел взрыв. Полиция подозревает смертника из одной из союзнических организаций афганского движения Талибан.

Как сообщает AP, в результате теракта погибло 40 человек, более 130 пострадало.

Агентство указывает, что неизвестное взрывное устройство сдетонировало во время мероприятия, которое проводили сторонники исламского лидера Мауланы Фазлура Рехмана, который является главой партии Джамиат Улема-и-Ислам. Эта политическая сила входит в состав коалиционного правительства Пакистана.

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Reuters цитирует слова начальника местной полиции Архата Хаята, который заявил, что к этому причастен смертник-террорист. Сейчас проходят следственные действия, врачи пытаются оказать медицинскую помощь пострадавшим, а особо тяжелораненых доставляют военными вертолетами в столицу провинции Пешавар.

Reuters предполагает, что к этому теракту может быть причастна организация Техрик-и-Талибан Пакистан (ТТП), которая присягнула на верность движению Талибан, захватившему власть в Афганистане в 2021 году.

В ТТП отрицают факт, что входят в структуру афганского движения. В то же время спецслужбы Пакистана считают, что сторонники этого движения имеют ячейки в регионах, граничащих с Афганистаном.

Ранее боевики ТТП нарушили заключенное перемирие с центральными властями Пакистана, а затем начали атаковать объекты и представителей полиции и спецслужб. Масштабный теракт, вероятно, стал первым прецедентом, когда боевики ТТП атаковали гражданское население.

Представитель официальной власти Афганистана Забигулла Муджахид осудил взрыв, однако ничего не сказал о действиях ТТП или других аффилированных с Талибаном организаций, которые причастны к взрывам и нападениям в Пакистане.