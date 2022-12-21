Талибан запретил женщинам в Афганистане учиться в университетах 21 декабря, 06:48 Женщины возле университета в Кабуле (Фото:REUTERS/Stringer)

Захватившие власть в Афганистане боевики Талибана запретили женщинам учиться в университетах.

Об этом сообщает Associated Press.

Объявление было сделано после заседания правительства Афганистана. Женщинам запрещено посещать государственные и частные университеты.

Видео дня

Ранее боевики Талибана также запретили девушкам посещать средние и старшие школы, а женщинам закрыли доступ к большинству работ.