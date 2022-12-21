Талибан запретил женщинам в Афганистане учиться в университетах

21 декабря, 06:48
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Женщины возле университета в Кабуле (Фото:REUTERS/Stringer)

Женщины возле университета в Кабуле (Фото:REUTERS/Stringer)

Захватившие власть в Афганистане боевики Талибана запретили женщинам учиться в университетах.

Об этом сообщает Associated Press.

Объявление было сделано после заседания правительства Афганистана. Женщинам запрещено посещать государственные и частные университеты.

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Ранее боевики Талибана также запретили девушкам посещать средние и старшие школы, а женщинам закрыли доступ к большинству работ.

https://www.youtube.com/watch?v=lxJ4NjEXJPg
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Образование Афганистан Талибан

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