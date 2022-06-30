«Даже не четверть планов». Почему действия украинских военных попадут в историю военной науки — интервью с экспертом 30 июня, 18:21 Эксклюзив НВ Украинская артиллерия на Донбассе (Фото:Генштаб)

Такие операции, как выход ВСУ из Северодонецка и удержание фронта более чем на 1000 км протяженностью, попадут в историю военной науки, рассказал Радио НВ Петр Черник, военный эксперт.

— Начнём с обмена. 144 пленника возвращены в Украину, 95 из них — защитники Азовстали, примерно половина из этих 95 — это азовцы. Самый большой, самый масштабный обмен. Что это нам должно говорить? Что все равно, несмотря на ужасные военные действия, какие-то переговоры, процессы обмена пленными все равно продолжаются?

Видео дня

— Однозначно да, но должен напомнить, что именно азовцы — это проблематика, которая была поднята на самый высокий мировой уровень, подчеркиваю это. Между прочим мне приходит в голову пример или фиксация события, что даже на Евровидении этот вопрос был проговорен. Поэтому внимание к азовцам не только со стороны украинского общества, а практически со всего мирового сообщества. И как бы это парадоксально ни звучало, но враг сам себя поставил в такое положение, что он вынужден пойти на эти процессы, ибо внимание настолько высоко, что другие действия уже для них неприемлемы. Они тоже хотят показывать, что у них есть еще какое-то цивилизованное лицо.

— Какие-то остатки человечности, да?

— Да, какие-то остатки человечности они тоже хотят показать. Но в конце концов на своих пропагандистских площадках они бесконечно вопиют, что их вооруженные силы никаких преступлений не совершают, что удары совершаются исключительно по объектам военной инфраструктуры и т. д. Самый худший преступник действительно хочет выглядеть адекватно, так работает человеческая психология. Поэтому будут переговоры, не нужно этого не только бояться, это не то слово, не надо считать, что это неправильно. Это правильно, наших ребят в обязательном порядке нужно возвращать назад, и наши дипломаты делают все возможное, я бы сказал даже невозможное для того, чтобы процесс двигался, и я верю в то, что он будет двигаться.

— К международному: министр иностранных дел Великобритании сказала, что сначала Россия должна потерпеть поражение, сначала Украина должна полностью одержать победу, а уже после этого можно проводить какие-то переговоры с РФ. Это смещение мирового понимания, что для нас оно должно означать? Я бы добавил здесь еще: первые 450 украинских воинов прошли выучку на РСЗО, кажется, в Великобритании. Британия анонсировала, что каждые 120 дней около 10 тысяч украинских воинов будут проходить обучение. Мир уже настолько, я имею в виду цивилизованную часть мира, включается в нашу поддержку?

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.