«Даже не четверть планов». Почему действия украинских военных попадут в историю военной науки — интервью с экспертом
Украинская артиллерия на Донбассе (Фото:Генштаб)
Такие операции, как выход ВСУ из Северодонецка и удержание фронта более чем на 1000 км протяженностью, попадут в историю военной науки, рассказал Радио НВ Петр Черник, военный эксперт.
— Начнём с обмена. 144 пленника возвращены в Украину, 95 из них — защитники Азовстали, примерно половина из этих 95 — это азовцы. Самый большой, самый масштабный обмен. Что это нам должно говорить? Что все равно, несмотря на ужасные военные действия, какие-то переговоры, процессы обмена пленными все равно продолжаются?
— Однозначно да, но должен напомнить, что именно азовцы — это проблематика, которая была поднята на самый высокий мировой уровень, подчеркиваю это. Между прочим мне приходит в голову пример или фиксация события, что даже на Евровидении этот вопрос был проговорен. Поэтому внимание к азовцам не только со стороны украинского общества, а практически со всего мирового сообщества. И как бы это парадоксально ни звучало, но враг сам себя поставил в такое положение, что он вынужден пойти на эти процессы, ибо внимание настолько высоко, что другие действия уже для них неприемлемы. Они тоже хотят показывать, что у них есть еще какое-то цивилизованное лицо.
— Какие-то остатки человечности, да?
— Да, какие-то остатки человечности они тоже хотят показать. Но в конце концов на своих пропагандистских площадках они бесконечно вопиют, что их вооруженные силы никаких преступлений не совершают, что удары совершаются исключительно по объектам военной инфраструктуры
— К международному: министр иностранных дел Великобритании сказала, что сначала Россия должна потерпеть поражение, сначала Украина должна полностью одержать победу, а уже после этого можно проводить какие-то переговоры с РФ. Это смещение мирового понимания, что для нас оно должно означать? Я бы добавил здесь еще: первые 450 украинских воинов прошли выучку на РСЗО, кажется, в Великобритании. Британия анонсировала, что каждые 120 дней около 10 тысяч украинских воинов будут проходить обучение. Мир уже настолько, я имею в виду цивилизованную часть мира, включается в нашу поддержку?
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