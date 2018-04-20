Такого масштаба еще не было: Из-за бомбы в центре Берлина власти города эвакуировали 10 тысяч человек

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Бомба была обнаружена в непосредственной близости от правительственного квартала

Бомба была обнаружена в непосредственной близости от правительственного квартала

В Германии в районе главного железнодорожного вокзала в центре Берлина обнаружили 500-килограммовую британскую авиабомбу времен Второй мировой.

В связи с этим экстренным службам пришлось эвакуировать около 10 тысяч человек, которые проживают в радиусе 800 метров от места опасной находки, передает DW.

При этом поскольку бомба была обнаружена в непосредственной близости от правительственного квартала, эвакуация затронула также министерство экономики, транспорта и Федеральную разведывательную службу.

"Сопоставимой ситуации такого масштаба у нас еще не было", - заявил представитель немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn Фридеманн Кесслер.

Ранее сообщалось, что в Одесской области обезвредили 250-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны.

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