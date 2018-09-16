Такие же пометки, как и у Петрова: СМИ опубликовали файл с паспортными данными подозреваемого в отравлении Скрипалей Боширова

В паспортном файле Руслана Боширова стоят те же пометки, что и у Александра Петрова

Онлайн-издание Проект опубликовало документ, который свидетельствует о возможной причастности к российским спецслужбам Руслана Боширова, которого подозревают в покушении на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском Солсбери.

Издание опубликовало файл на своей странице в Facebook, отметив, что получило его из информационной системы Российский паспорт по электронной почте.

Как отмечается в сообщении, на файле Боширова имеется штамп "сведений не давать" и указан тот же телефонный номер, как и в досье Петрова.

В файле Боширова указано, что он получил паспорт по причине "непригодности" старого в октябре 2010 года. Петров получил паспорт в 2009 году "взамен испорченного". В документе также содержится номер якобы старого паспорта Боширова. У Петрова номер старого паспорта оказался фальшивым.

Боширов получал новый паспорт в том же отделении ФМС, что и Петров. Ранее СМИ сообщали, что там получают паспорта сотрудники силовых служб РФ.

Ранее Команда независимых расследователей The Bellingcat совместно с российским изданием The Insider нашли ряд подтверждений, что подозреваемые в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов являются сотрудниками российских спецслужб. Среди них - справка ФМС на имя одного из подозреваемых Александра Петрова, в которой указан телефон: 195-79-66. По данным журналистов российского издания Новая газета, этот номер относится к Хорошевскому району Москвы, в котором находится штаб Главного разведывательного управления Минобороны России.

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