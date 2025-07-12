Такер Карлсон предложил лишать гражданства американцев, которые воевали на стороне Украины или Израиля

Такер Карлсон призвал лишать гражданства тех американцев, которые воевали на стороне Украины или Израиля (Фото: скриншот відео / Oliver Alexander / Twitter)

Американский консервативный журналист Такер Карлсон призвал лишать гражданства своих соотечественников, которые воевали на стороне Украины или Израиля.

Об этом он сказал на конференции Turning Point USA.

По словам Карлсона, «невозможно» одновременно быть гражданином США и «служить интересам другого государства».

По мнению журналиста, всех, кто воюет за другие страны, следует лишать гражданства.

Реклама

«Многие американцы служили в Армии обороны Израиля, они должны быть лишены гражданства. Многие американцы служили в Украине, они должны быть лишены гражданства», — подчеркнул он.

Ранее Карлсон неоднократно распространял ложь и российскую пропаганду об Украине. Он покинул телеканал Fox News в апреле 2023 года, после чего запустил в соцсети X собственное шоу.

В феврале 2024 года Такер Карлсон взял интервью у Владимира Путина. После этого он предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому пообщаться в таком же формате и заявил, что якобы согласовал интервью. Но пресс-секретарь президента Сергей Никифоров опроверг это.

В декабре журналист провел интервью с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.

В феврале 2025-го он назвал Зеленского «диктатором» и заявил, что украинцы тратят «его деньги».