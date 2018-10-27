Тайваньское чудо. 10 фактов о крупнейшем в мире центре искусств - инфографика

В Тайване открылся крупнейший в мире центр искусств - National Kaohsiung Center for the Arts рекордной площадью 141 тыс. кв. м. Он стал самым дорогим зданием трехмиллионного тайваньского города Гаосюн, построенным за последние 20 лет, пишет журнал Новое Время.

НВ приводит 10 самых интересных фактов об уникальном сооружении.

1. Национальный центр искусств построен на месте бывшей военной базы, где сегодня расположен субтропический парк площадью 470 тыс. кв. м.

2. Схема здания напоминает распространенное на острове дерево баньян. Оно похоже на навес, образованный опускающимися с веток так называемыми воздушными корнями. Последние, укореняясь, создают отдельные стволы под той же кроной.

3. Открытое прогулочное пространство между концертными залами обеспечивает естественное охлаждение и вентиляцию помещений.

4. Алюминиевая крыша с просветами разного размера обеспечивает зданию естественное дневное освещение.

5. В здании размещаются пять автономных залов, соединенных на уровне третьего этажа и крыши.

6. Крупнейший в Тайване оперный зал на 2 тыс. 226 мест можно организовать в европейском стиле - с оркестровой ямой перед сценой - либо в китайском стиле, с оркестром сбоку

7. Амфитеатр на 20 тыс. мест построен как часть здания и выходит непосредственно в парк.

8. Зал-трансформер вмещает 1 тыс. 94 или 1 тыс. 254 зрителя - в зависимости от конфигурации помещения: для театра, танца или китайской оперы.

9. Большой концертный зал вмещает 1 тыс. 981 место, в нем также есть орган и 22-тонный акустический отражатель на потолке. Сцену в центре окружают пять ярусов сидений. Крупнейший в Азии орган из 9 тыс. 85 труб встроен между зрительскими рядами этого зала.

10. Для камерной музыки и сольных концертов предусмотрен 434-местный концертный зал с настраиваемыми звукопоглощающими панелями.

Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №39 от 25 октября 2018 года.