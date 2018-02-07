Тайвань сотрясло повторное землетрясение магнитудой 5,7

На Тайване произошел мощный подземный толчок после основного землетрясения 6 февраля.

Согласно данным Геологической службы США, повторное землетрясение магнитудой 5,7 сотрясло Тайвань в среду, 7 февраля, передает News Asia.

Эпицентр второго землетрясения залегал в 19 км к северо-востоку от Хуаляня на глубине 10,8 км.

Всего, по данным Геологической службы США, за последние 24 часа было зарегистрировано шесть афтершоков магнитудой 5 и выше.

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Напомним, что 6 февраля у берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6,4. Эпицентр колебаний залегал на глубине около 5 км и в 20 км от восточного побережья острова.

По состоянию на вечер 7 февраля, количество погибших при землетрясении составляет по меньшей мере семь человек, еще 67 пропали без вести.