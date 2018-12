Тайна пропавшей принцессы. Как дочь эмира Дубая сбежала от тирании отца и исчезла Сегодня, 18:00 232 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Принцесса Латифа аль Мактум (слева) со своей финской подругой Тиной Яухиайнен, которая помогла ей сбежать из ОАЭ Фото Princess Latifa / BBC / Detained in Dubai

Британскому телеканалу BBC удалось пролить свет на судьбу исчезнувшей арабской принцессы Латифы бин Мухаммед Аль Мактум – 33-летней дочери премьер-министра ОАЭ, эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума.

В марте 2018 года принцесса попыталась тайно сбежать из Арабских Эмиратов, предварительно записав видео с резкими обвинениями в адрес отца из-за бесправности женщин в стране – и в монаршей семье в частности. Она попросила правозащитников обнародовать его лишь в случае, если побег обернется провалом, а самой ей будет грозить опасность. С тех пор принцессу никто не видел.

Теперь же ВВС удалось раскрыть подробности ее побега и установить, что вырваться на свободу Латифе Аль Мактум не удалось – ее принудительно вернули в страну спецслужбы ОАЭ.

НВ рассказывает о деталях резонансной истории.

Принцесса в золотой клетке

Мир узнал о Латифе бин Мухаммед Аль Мактум лишь после того, как в марте 2018 года на YouTube появилось ее 40-минутное видеообращение, записанное незадолго до попытки побега из ОАЭ. Ролик обнародовала глава британской правозащитной организации Задержанные в Дубае (Detained in Dubai) Радха Стирлинг – именно она была последней, с кем связалась принцесса во время своего неудавшегося побега.

Свобода выбора – это то, чего мы лишены

На этом видео 32-летняя (на тот момент) Латифа рассказывает, что она – одна из 30 детей вице-президента и премьер-министра ОАЭ в одном лице, шейха Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума. Она также сообщает, что планирует сбежать из страны в ближайшее время и описывает свою жизнь на родине как невыносимое бесправное существование – прежде всего из-за тирании собственного отца.

Принцесса рассказывает, что она вместе с другими сестрами – как и большинство женщин в ОАЭ – всю жизнь была лишена многих возможностей. "Тех вещей, которые люди в цивилизованном мире принимают как должное – право водить машину, путешествовать, да и просто делать выбор относительно своего будущего, - говорит дочь шейха в своей отчаянной речи на английском языке. – Свобода выбора – это то, чего мы лишены".

Видеообращение Латифы Аль Мактум, дочери эмира Дубая, накануне ее побега:

Латифа Аль Мактум также упоминает свою неудавшуюся попытку сбежать из ОАЭ в 16-летнем возрасте. Тогда ее схватили на границе, поместили в заключение на три года, где били и пытали, утверждает молодая женщина. Кроме того, она рассказывает об аналогичном провалившемся побеге одной из старших сестер в 2000 году. Та пыталась сбежать в ходе семейной поездки в Лондон, однако также была задержана спецслужбами ОАЭ и с тех пор живет "в медицинском заключении" под постоянным надзором медработников.

Таким образом, готовя свой второй побег, принцесса Латифа попыталась обезопасить себя заранее. На записи она отмечает, что обнародует это видеообращение лишь в случае провала своего плана, чтобы предать историю огласке и раскрыть миру истинную сущность своего отца.

Если вы смотрите данное видео, то это не слишком хорошо – я либо мертва, либо нахожусь в очень, очень и очень плохой ситуации

"Очень скоро я намерена каким-то образом сбежать [из ОАЭ]. В исходе я не уверена, но на 99% убеждена, что план сработает. А если нет, то это видео поможет мне, поскольку все, что беспокоит моего отца – это его репутация, - говорит на записи дочь шейха. - Он готов убивать людей, чтобы защитить свою репутацию. Он заботится только о себе".

С трудом сдерживая эмоции, женщина также отмечает, что данная видеозапись может стать последней для нее. "Если вы смотрите данное видео, то это не слишком хорошо – я либо мертва, либо нахожусь в очень, очень и очень плохой ситуации", - говорит она.

Впоследствии британская правозащитница Радха Стирлинг, основатель организации Задержанные в Дубае, рассказала, что в феврале 2018-го Латифа вышла с ней на связь, рассказала о своем побеге и передала видеозапись. Затем в начале марта принцесса позвонила Стирлинг в мессенджере WhatsApp и попросила о помощи – на тот момент она находилась на борту частного судна Nostromo в Индийском океане, в то время как его штурмовали вооруженные люди.

После этого звонка дочь шейха никто не видел, а международные СМИ обнародовали лишь крупицы предположительных деталей ее побега и возможного силового возвращения на родину.

План спасения длиной в семь лет

Британский телеканал BBC Two провел собственное расследование исчезновения Латифы Аль Мактум. Его полная версия (Побег из Дубаи: Загадка исчезнувшей принцессы - Escape from Dubai: The Mystery of the Missing Princess) выйдет в телеэфир 6 декабря 2018 года.

Однако британские СМИ уже опубликовали наиболее важные детали очередной мрачной истории из арабского мира, которые удалось установить журналистам ВВС.

Анонс расследования ВВС - Escape from Dubai: The Mystery of the Missing Princess:

Согласно данным этого расследования, свой побег дочь шейха планировала семь лет, а помогали ей двое иностранцев. Первая - гражданка Финляндии Тина Яухиайнен, многолетний инструктор принцессы по капоэйре (бразильскому боевому искусству). В интервью ВВС Яухиайнен рассказала, что давала уроки капоэйры в резиденции шейха – "роскошном, но гнетущем комплексе" – и с годами стала близким другом Латифы. Так, обе женщины много общались и вместе прыгали с парашютом.

Вторым - и ключевым – помощником дочери шейха стал француз Эрве Жобер, имеющий также американское гражданство. Бывший офицер ВМС, а впоследствии бизнесмен, Жобер ранее также имел проблемы с властями ОАЭ – его документы аннулировали и французу пришлось бежать из арабской страны. Как уточняет The Guardian, "с аквалангом он добрался до [заранее приготовленного] корабля и доплыл по морю до Индии".

Среди тех, кто помог принцессе сбежать, была гражданка Финляндии Тина Яухиайнен, ее многолетний инструктор по капоэйре и близкая подруга

Узнав о его истории, принцесса Латифа вышла на контакт с 62-летним Жобером. Впервые она написала ему в 2011 году, попросив помощи с побегом и рассказав об условиях своей жизни в Дубае. Об этом француз сообщил в интервью ВВС, показав журналистам их переписку. Жобер признался, что поначалу заподозрил ловушку со стороны властей ОАЭ, однако впоследствии поверил молодой женщине. Они переписывались все эти семь лет, обсуждая ситуацию в Эмиратах и детали побега, хотя до весны 2018-го не виделись ни разу.

Разработать план помогала Яухиайнен – именно она периодически выезжала из ОАЭ и встречалась с Жобером, чтобы согласовать маршрут и организацию побега.

Неудавшийся побег

В оговоренный день в феврале 2018-го – Яухиайнен и Латифа начали его с традиционного завтрака вдвоем, чтобы избежать подозрения королевских телохранителей – две женщины добрались автомобилем до границы Дубая с Оманом. Затем их ждало изнурительное 26-мильное путешествие по Оманскому заливу (на надувной лодке и гидроцикле, как указывает ВВС), прежде чем принцесса и ее подруга-инструктор добрались до яхты Жобера. Его небольшое судно Nostromo ждало женщин под американским флагом в международных водах в Индийском океане.

"Волны достигали полутора метров, и нам мешал встречный ветер, так что понадобилось много часов, прежде чем мы добрались до яхты [Nostromo]", - рассказала британским расследователям Яухиайнен.

Документы принцессы Латифы аль Мактум, которые она предоставила правозащитникам / Фото Detained in Dubai

Затем беглецы намеревались доплыть до индийского штата Гоа. С борта яхты принцесса Латифа пыталась привлечь внимание международных СМИ к своей истории, надеясь, что широкая огласка защити ее. Она писала многим журналистам, однако не получала ответов, рассказала Яухиайнен – очевидно, побег дочери шейха ОАЭ показался репортерам неправдоподобным случаем.

Через несколько дней морского путешествия всех троих задержали неизвестные вооруженные люди – предположительно силовые службы ОАЭ и Индии – в 50 км от индийского побережья.

Она говорила, что предпочтет быть убитой на яхте, а не возвращаться в Дубай

Тину Яухиайнен и француза Эрве Жобера несколько недель продержали в заключении в ОАЭ, где их избивали и угрожали дальнейшими преследованиями даже за пределами страны. Обоих отпустили – на условиях, что они не расскажут прессе об истории принцессы. Тем не менее, ВВС удалось поговорить с Яухиайнен и Жобером.

Однако о судьбе самой дочери шейха до сих пор ничего не известно, хотя прояснить ее историю и освободить принцессу требуют многие правозащитные организации, включая Hunman Rights Watch и Detained in Dubai.

Официальные лица ОАЭ и шейх Мохаммед отказываются комментировать эту историю. В то же время высокопоставленный источник ВВС из окружения властей Дубая заявил, что дочь шейха находится "вместе со своей семьей" и у нее "все прекрасно".

В то же время Эрве Жобер признает, что его терзают наихудшие опасения относительно нынешней участи 33-летней Латифы Аль Мактум.

"Она говорила, что предпочтет быть убитой на яхте, а не возвращаться в Дубай, - рассказал Жобер. - Я даже не знаю, где она. Меня беспокоят худшие мысли".