Тайфун Трами в Японии: два человека погибли, более ста пострадали

На юге Японии в результате шквалистого ветра, вызванного тайфуна Трами, погибли два человека, еще более 100 пострадали, сообщает NHK.

Согласно сообщению, в районе Токио зафиксирована рекордная сила ветра, скорость которого превышала 160 километров в час. Порывы ветра вырывали деревья и рекламные щиты, срывали крыши и опрокидывали автомобили.

В Токио и соседних префектурах более 450 тысяч домов остались без света.

В западной префектуре Миядзаки из-за обильных осадков из берегов вышла река, затопив прибережные дома. В результате один человек пропал без вести.

Напомним, на юге Японии мощный тайфун Трами спровоцировал сильные ветра и дождь, которые в перспективе усилятся. Ожидаются осадки 150-300 миллиметров, местами - более 500 миллиметров.

Ранее сообщалось о 50 погибших.