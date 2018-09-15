Тайфун Мангхут обрушился на Филиппины: погибли по меньшей мере две женщины

В зоне риска находятся более 5 миллионов человек

На Филиппинах вследствие мощного тайфуна Мангхут погибли по меньшей мере два человека. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что обе женщины погибли вследствие обрушения холма, который размыл ливень.

Напомним, мощнейший тайфун Мангхут обрушился на Филиппины.

Его мощность эквивалентна урагану максимальной пятой категории. Максимальная скорость ветра достигала 285 километров в час. В зоне риска находятся более 5 миллионов человек.