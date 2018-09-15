15 сентября 2018, суббота

Тайфун Мангхут обрушился на Филиппины: погибли по меньшей мере две женщины

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В зоне риска находятся более 5 миллионов человек

В зоне риска находятся более 5 миллионов человек

На Филиппинах вследствие мощного тайфуна Мангхут погибли по меньшей мере два человека. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что обе женщины погибли вследствие обрушения холма, который размыл ливень.

Напомним, мощнейший тайфун Мангхут обрушился на Филиппины.

Его мощность эквивалентна урагану максимальной пятой категории. Максимальная скорость ветра достигала 285 километров в час. В зоне риска находятся более 5 миллионов человек.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове