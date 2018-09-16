Тайфун Мангхут на Филиппинах унес жизни 49 человек

Многочисленные жертвы вызваны оползнями и утоплениями

Количество погибших в результате обрушившегося на Филиппины тайфуна Мангхут возросло до 49 человек.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление местной полиции. Ранее сообщалось о 25 погибших. Большинство стали жертвами оползней и утоплений.

Тайфун Мангхут, скорость ветра которого превышает 200 км/час, является самым мощным и разрушительным в этом году. Его мощность эквивалентна урагану в Атлантике максимальной пятой категории.

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Сейчас тайфун вышел на берег на юге Китая в провинции Гуандун. На регион обрушились проливные дожди и ураганные ветра скоростью 162 км/час. Власти заранее эвакуировали сотни тысяч жителей, закрыли железнодорожное сообщение и приостановили учебный процесс.