Тайфун Мангхут на Филиппинах унес жизни 49 человек

Количество погибших в результате обрушившегося на Филиппины тайфуна Мангхут возросло до 49 человек.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление местной полиции. Ранее сообщалось о 25 погибших. Большинство стали жертвами оползней и утоплений.
#BREAKING Philippines typhoon death toll jumps to 49: police #Mangkhut pic.twitter.com/Lr7rBf70u4— AFP news agency (@AFP) 16 сентября 2018 г.
Тайфун Мангхут, скорость ветра которого превышает 200 км/час, является самым мощным и разрушительным в этом году. Его мощность эквивалентна урагану в Атлантике максимальной пятой категории.
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Сейчас тайфун вышел на берег на юге Китая в провинции Гуандун. На регион обрушились проливные дожди и ураганные ветра скоростью 162 км/час. Власти заранее эвакуировали сотни тысяч жителей, закрыли железнодорожное сообщение и приостановили учебный процесс.
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