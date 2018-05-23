Таинственное исчезновение пассажирского Боинга в Индийском океане: Малайзия прекращает поиски

Что случилось с лайнером не смогли установить несколько групп детективов

Поиск пассажирского Боинга MH370 авиакомпании Malaysia Airlines закончится 29 мая, после более чем четырех лет поисков частной американской компанией Ocean Infinity.

Как пишет CNN, детективам удалось собрать мало признаков того, что произошло с несчастным самолетом.

Кабинет министров Малайзии согласился по просьбе Ocean Infinity продолжить поиски обломков до 29 мая текущего года.

Министерство транспорта страны настаивает на том, что после этого поиски уже не будут продолжать.

Рейсы Малайзийских авиалиний исчез в 2014 году с 239 пассажирами на борту, которые направлялись из Куала-Лумпура в Пекин.

Австралийские следователи, которые руководили международным поиском полета в течение четырех лет, защитили свою теорию о том, что исчезновение самолета было связано с аварией.

Питер Фолей и Грег Гуд из австралийского бюро транспортной безопасности заявили на парламентском слушании 22 мая, что самолет, вероятно, упал и разбился в Индийском океане после того, как у него закончилось топливо.

Первые поиски, которыми руководили - Малайзия, Китай и Астралия - были приостановлены в январе прошлого года. Международная группа детективов не нашла каких-либо следов самолета в Индийском океане на площади 710 000 квадратных километров.

Официально поиски Боинга МН370 авиакомпании Malaysia Airlines были прекращены после почти трех лет операции. Они стали одной из крупнейших наземных и подводных поисковых операций в истории авиации.

По одной из неофициальных версий, самолет мог исчезнуть в результате действий пилота, который хотел покончить с собой.

"То, что большой коммерческий самолет исчез, и мир точно так и не узнал, что случилось с ним и с пассажирами, - это практически непостижимо", - заявляли австралийские исследователи.