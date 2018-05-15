Таинственное исчезновение лайнера MH370 в Индийском океане: СМИ озвучили новую версию крушения

Капитан пропавшего четыре года назад лайнера рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines намеренно разбил самолет, а до этого тщательно планировал самоубийство, пишет The Independent со ссылкой на ведущего австралийского специалиста по безопасности в воздухе Мартина Долана.

По словам эксперта, который несколько лет возглавлял поиски судна, крушение было спланированно и готовилось в течение длительного времени.

Через шесть дней после исчезновения лайнера в доме капитана провели обыски. Там нашли компьютер с данными о том, что капитан использовал программное обеспечение для моделирования полетов по подготовке к отклонению самолета.

Специалист из Канады Ларри Вэнс заявил, что капитан мог надеть на себя кислородную маску до того, как разгерметизировать кабину самолета, чтобы оставить второго пилота и пассажиров без сознания.

В свою очередь, специалист из Австралии Долан подчеркнул, что крушение лайнера не было терактом.

"Если бы это было терактом, то террористическая группировка обязательно взяла бы на себя ответственность. Этого не произошло", - резюмировал он.

В марте 2014 года Боинг-777 Малайзийских авиалиний пропал во время рейса из Куала-Лумпура в Пекин над акваторией Индийского океана. На борту самолета находились 239 человек.

Правительство Малайзии в январе 2015 года сообщило об окончании расследования пропажи MH370 и признало инцидент несчастным случаем.

Читайте также: В Австралии представили окончательный отчет о пропавшем лайнере MH370

Точное местоположение исчезновения лайнера не установлено до сих пор. Спасатели периодически находят возможные обломки самолета в различных частях Индийского океана.

Официально поиски Боинга МН370 авиакомпании Malaysia Airlines были прекращены после почти трех лет операции. Они стали одной из крупнейших наземных и подводных поисковых операций в истории авиации.