07 ноября 2018, среда

Таиланд временно отменяет плату за визу для украинцев

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Таиланд временно отменил визовый сбор

Таиланд временно отменил визовый сбор

С 1 декабря 2018 года по 31 января 2019 правительство Таиланда отменит визовый сбор, который необходимо оплатить по прибытию в страну, для граждан Украины.

Украинцы смогут получить туристическую визу сроком на 15 суток без взимания консульского сбора, который в настоящее время составляет 2000 тайских бат (около 60 долларов), сообщает пресс-служба посольства Украины в Таиланде.

Правительство Таиланда отменило консульский сбор для иностранцев из 21 стран, среди которых, в частности, Андорра, Бутан, Болгария, Китай, Кипр, Эфиопия, Фиджи, Индия, Казахстан, Латвия, Литва, Мальдивы, Мальта, Мавритания, Папуа-Новая Гвинея, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Тайвань, Украина и Узбекистан.

Ожидается, что инициатива поможет увеличить турпоток на 30%.

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