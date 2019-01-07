Таиланд отложил депортацию саудовской девушки, сбежавшей от своей семьи Сегодня, 13:10 42 Цей матеріал також доступний українською Иллюстративное фото

В понедельник, 7 января, она забаррикадировалась в гостинице аэропорта, чтобы не попасть на рейс, который должен был доставить ее домой.

Об этом сообщает Reuters.

По словам главы тайской миграционной службы, Таиланд изменил планы по депортации 18-летней Рахаф Мохаммед аль-Кунун из-за беспокойства относительно ее безопасности.

Он добавил, что встретится с представителем Агентства ООН по делам беженцев, чтобы обсудить предоставление ей убежища.

Напомним, 18-летняя Рахаф Мохаммед аль-Кунуна прилетела в Бангкок из Кувейта в воскресенье, 6 января, а тайская миграционная служба отказала ей во въезде. Девушка сбежала от насилия в семье и говорит, что на родине ей грозит смерть.